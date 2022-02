“le-donne-non-gli-interessano”:-nathaly-caldonazzo-fa-scoppiare-il-caso,-mette-in-giro-una-strana-voce-[video]

In queste ore Nathaly Caldonazzo ha fatto circolare una strana voce su una questione alquanto delicata riguardante uno dei gieffini presenti nella Casa.

Quando ancora era in camera da letto, mezza assonnata, Nathaly Caldonazzo ha espresso una sua convinzione su uno dei concorrenti ancora presenti nella Casa del Grande Fratello Vip.

Convinzione condivisa con Delia Duran e Manila Nazzaro, le quali a sorpresa hanno confermato di avere anche loro la stessa sensazione provata da Nathaly.

Sensazione che riguarda una questione delicata, ovvero l’orientamento sessuale di un dei gieffini, al quale secondo la Caldonazzo, non interesserebbero le donne, bensì gli uomini.

Nathaly Caldonazzo, una strana voce: “Non vuole fare outing”

Si sa che le donne del Grande Fratello Vip amano scambiarsi opinioni su ciò che sta accadendo in casa, chiacchierando amabilmente sotto le coperte. Ed è proprio quello che è accaduto qualche ora fa, quando in una di queste chiacchierate è saltata fuori una voce alquanto incredibile.

A discutere tra di loro c’erano Delia Duran, Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo. Ed è stata proprio quest’ultima a tirare fuori una questione altamente spinosa, che riguarda un concorrente maschio.

“Barù in realtà è innamorato di Alessandro”, ha detto Nathaly come se nulla fosse, con l’indolenza di chi è prossima al sonno. Un’affermazione non di poco conto, che ha colto di sorpresa, ma nemmeno più di tanto, sia Manila che Delia.

“Perché dici questo?”, le ha chiesto la Duran. E la Caldonazzo per tutta risposta ha replicato: “Così, sento questo”. Facendo leva, evidentemente, sul famoso sesto senso delle donne. Come se non bastasse Delia ha rincarato la dose: “Vabbè, se era innamorato di Giacomo, potrebbe innamorarsi anche di Alessandro”. Al ché Nathaly ha aggiunto in maniera serafica: “Le donne non gli interessano”.

A quel punto nel discorso si è inserita anche Manila Nazzaro, che per non essere da meno delle altre, si è lasciata andare una confessione sorprendente: “Qualche volta pure io l’ho pensato”. La chiusura di un discorso così delicato non poteva non spettare a chi lo ha inaugurato. La Caldonazzo si è concessa una mezza battuta altrettanto fragorosa: “Non vuole fare outing per non creare scompiglio tra i macellai della sua zona”.

Chissà se le tre dame cercheranno ulteriori conferme a sostegno della loro tesi coinvolgendo gli altri concorrenti del reality. E soprattutto, chissà se troveranno mai il coraggio di parlarne con il diretto interessato.

