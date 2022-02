insulti-a-gianluca-grignani-e-silenzio-su-michele-bravi:-a-sanremo-una-vergogna-a-senso-unico.-avete-notato-che…

Ne abbiamo viste di tutti i colori al Festival, in senso letterale, però ve la prendete con Gianluca Grignani, che forse era uno dei più normali in quella combriccola di artisti strambi. Gli avete dato del pagliaccio, del cappellaio matto, dell’ubriacone, perfino del cocainomane. Lo avete deriso, sui social soprattutto, per il modo in cui si è presentato e si è atteggiato all’Ariston l’altro ieri. Su Twitter leggevi sfottò come quello di Spinoza, celebre blog satirico, che diceva di lui «Grignani si mantiene benissimo. Come tutte le cose immerse nell’alcol» o post strafottenti che davano il cantante positivo a tutto, compresa la cannabis e la cocaina, tranne che al Covid. Forse un po’ più di tatto ci vorrebbe, dato che Grignani ultimamente non se l’è passata proprio bene, certo anche per una volontà di autodistruzione.

Ma ogni vicenda di dolore, fosse anche di alcol, droga o divorzi, merita rispetto. E poi, cosa aveva di così strano Grignani da farvi sogghignare? Sì, è vero, era un po’ su di giri, invitava il pubblico a cantare con lui e si è fatto un bagno di folla scendendo in platea, ma davvero non avete mai visto un artista farlo durante un concerto? Quanto al suo aspetto poi, aveva un cappello bizzarro, d’accordo, e gli occhi truccati, ma per il resto era vestito in modo normalissimo, anche piuttosto elegante. Dite che era visibilmente grasso? E questa vi sembra una buona ragione per prenderlo in giro, forse la lotta alla discriminazione non vale nei confronti delle persone sovrappeso? Guardatevi attorno, piuttosto, e vedete quanti “nuovi mostri” hanno fatto la loro apparizione a Sanremo in questi giorni. C’è chi si è spogliato a metà restando a torso nudo, come Achille Lauro prima di autobattezzarsi, o come Rkomi, solo per mettere in mostra tatuaggi e muscoli.

E c’è chi ha fatto la sua comparsata in canotta con giro ascellare, credendo di stare in palestra o alla sagra della porchetta, tipo Giovanni Truppi o Irama, il quale aveva già dato prova di cattivo gusto, indossando il giorno prima un mega-centrino della nonna. E vogliamo parlare di Michele Bravi che si presentava con un inguardabile tailleur verde di quattro taglie più grande e una sottoveste brillantinata? Odi Tananai con addosso un abito che sembrava sporco di farina? O volete puntare l’attenzione su Lorena Cesarini vestita con abitino stile savana, vista la faccia di tigre stampata sopra, o su Orietta Berti, impresentabile presentatrice con i suoi outfit carnevaleschi? Il capolavoro però lo ha fatto Sangiovanni che indossava giacca bianca su tunica bianca, con tanti saluti all’eleganza italica, mentre cantava i versi di A muso duro di Pierangelo Bertoli che recitano così: «Adesso dovrei vestirmi come un fesso e fare il deficiente nei concerti». In effetti, è stato fedele al testo… Vi abbiamo risparmiato la mise rosa dei La rappresentante di lista, quasi più oscena dei loro pugni chiusi comunisti, i capelli blu della Bertè (ormai un classico) e il travestimento da Zorro della già travestita Drusilla Foer (ma almeno lei lo faceva con autoironia).

In generale abbiamo visto un appello continuo alla trasgressione e alla fluidità di genere nel portamento e nel comportamento, negli abiti e nei gesti, ma poi alla fine, nella serata delle cover hanno trionfato, anche per classe e sobrietà, Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti, vestiti in modo impeccabile con smoking bianco e papillon nero. Vince chi appare autentico, e non chi si esibisce con una maschera. Anche Grignani è stato vero, drammaticamente vero, nella sua esibizione, e forse anche uno dei meno trasgressivi. E noi preferiamo di gran lunga il suo dramma alla farsa dei buffoni di corte che fingono scorrettezza, ma sono tremendamente conformisti.