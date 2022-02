bronzo-per-dominik-fischnaller-nello-slittino,-terza-medaglia-italia

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Arriva per l’Italia la terza medaglia ai Giochi Invernali di Pechino. La conquista nello slittino singolo Dominik Fischnaller, che si prende il bronzo alle spalle del tedesco Johannes Ludwig, oro, e dell’austriaco Wolfgang Kindl, argento. Il 28enne carabiniere altoatesino cancella così l’amarezza di Pyeongchang, quando chiuse quarto per appena due millesimi, e regala all’Italia la prima medaglia olimpica nello slittino dopo il bronzo di Armin Zoeggeler a Sochi nel 2014. “Questa medaglia ha così tanto valore… Sono stati 4 anni difficili per me ma adesso sono molto contento” le parole di Dominik Fischnaller dopo la medaglia che ha fra gli artefici proprio Armin Zoeggeler, oggi direttore tecnico della Nazionale (“è stato molto importante per me come per tutta la squadra”), ed è arrivato nonostante le difficoltà degli ultimi giorni, dopo la positività al Covid del cugino e compagno di squadra Kevin Fischnaller: “Sono stati giorni duri, questa medaglia è anche per lui. La dedico anche alla mia famiglia e a me, sono stati 4 anni duri”.

“Che bella emozione! Bravo Dominik Fischnaller! Un bronzo che conferma la grande tradizione dello slittino azzurro” il commento della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali.

“E’ una medaglia alla quale tenevamo tantissimo. Sono felice per lui, per Armin, per la Federazione. Hanno lavorato seriamente e duramente in questi anni e oggi possiamo dire che l’Italia ha trovato l’erede di Zoeggeler, soprattutto in prospettiva Milano Cortina 2026. Considerando che in Italia non abbiamo una pista, questa medaglia si può definire quasi un miracolo” le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò.

(ITALPRESS).