“Una bambina che fa la cretina”: Jessica Selassiè fuori controllo, la umilia davanti a tutti [VIDEO]

Nella casa del GF VIP le tensioni stanno diventando insostenibili. Jessica Selassiè esplode e dice tutto quello che pensa, che bomba

Si sta avvicinando la finale e all’interno della casa del GF VIP le tensioni crescono in modo incontrollabile. Ogni concorrente, infatti, cerca di tirare acqua al proprio mulino per cercare consensi da parte del pubblico e degli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. Per cercare di arrivare in fondo al percorso è importante tanto farsi apprezzare dai telespettatori quanto trovare validi alleati tra i concorrenti. Questo è fondamentale soprattutto nei momenti di tensione e di litigio con altre persone, così da avere un sostegno morale e un confronto attivo.

Allo stesso modo, tra i concorrenti si sono ormai delineate due linee totalmente differenti di pensiero, due gruppi distinti che litigano tra di loro e che si disprezzano vicendevolmente. Jessica Selassiè, all’interno di questa cornice molto rilassata, si è lasciata completamente andare e ha detto fino in fondo ciò che pensa.

Jessica Selassiè senza limiti, dice tutto davanti a loro

Se c’è una cosa certa all’interno della casa è che Jessica Selassiè ha deciso di lasciarsi andare. La principessa, infatti, è dentro il GF VIP dal suo inizio e ha raggiunto un equilibrio con sè stessa tale da sentirsi libera di dire tutto ciò che pensa. Dall’altra parte della sopportazione, però, c’è Delia Duran. La moglie di Alex Belli è entrata da relativamente poco nella casa ma ha già smosso gli equilibri in modo evidente.

Delia ha trovato validi alleate in alcune donne della casa, tra cui Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro. Queste si scontrano periodicamente con l’altro gruppo femminile del GF VIP, composto da Jessica e Lulù Selassiè e Soleil Sorge. Queste seconde, in particolare, accusano le prime di esagerare in alcuni comportamenti e, in particolare, con il tema dell’amore libero. Questa questione, introdotta da Delia e Alex Belli per descrivere la loro relazione, ha fatto parlare molto sia all’interno della casa che fuori.

Jessica Selassiè, a questo punto, si è lasciata completamente andare e ha commentato alcuni comportamenti di Delia, che in una delle recenti serate si è lasciata un po’ andare con l’alcol:

Mi raccomando votate ancora Delia,Jessica ha capito tutto voi purtroppo niente 😉 #gfvip #jessvip https://t.co/tUV37Au7Sy — Angela 🌈🌒 (@BaianoAngela1) February 4, 2022

Insomma, la tensione è palpabile all’interno della casa, soprattutto per quanto riguarda le donne del GF VIP. Chissà se, verso la fine del programma, proveranno a trovare un punto di riconciliazione o se invece la lite tra i due gruppi continuerà imperterrita fino all’ultima puntata.

