“sta-per-succedere-davvero”:-giusy-buscemi-si-sbottona,-fan-impazziti-dopo-il-grande-annuncio

L’attrice di DOC 2 parla del suo futuro e sembra roseo più che mai. L’annuncio di Giusy Buscemi che tutti aspettavano, manca pochissimo

Da quando ha vinto Miss Italia nel 2012, Giusy Buscemi non s’è più fermata. Oltre ad essersi sposata e ad avere avuto due bambini, la Buscemi s’è lanciata nel mondo delle serie tv con successo e coraggio. Quest’anno, poi, è entrata a far parte del cast della fortunatissima serie DOC – Nelle tue mani. Qui interpreta Lucia Ferrari, una psicologa che è stata chiamata in ospedale per aiutare alcuni dottori e pazienti nel trattare il trauma dovuto al Covid-19 e al ricovero.

Negli ultimi giorni, la popolare attrice ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio futuro lavorativo. La strada del successo sembra per lei essersi spianata: in arrivo una grandissima opportunità a fianco di grandi nomi della televisione.

Giusy Buscemi lo ammette: “Avrò poco tempo per prendermi una pausa”

L’attrice è entrata nel cast di DOC dopo la prima stagione, quindi quando tutti gli attori si conoscevano molto bene tra di loro. Per questo motivo ha deciso di farlo in punta di piedi, lasciandosi conoscere giorno dopo giorno e cercando di viversela al meglio possibile. E’ stata la LuxVide a pensare a lei per il ruolo della psicologa Lucia Ferrari; la Buscemi ha accettato volentieri: “Sapevo poco del personaggio ed ero curiosa di saperne di più“.

Per cercare di entrare di più nel personaggio, Giusy Buscemi si è recata dallo psicologo e psicoterapeuta Marco Scicchitano per cercare di capire la complessità della professione. Il ruolo dell’attrice, infatti, è proprio quello di interpretare personaggi sempre differenti, cercando di entrare nel midollo della loro essenza affinché arrivi allo spettatore nella sua interezza. “In realtà non mi è mai capitata come esperienza, ma non escludo niente nella vita. Mi sono avvicinata al ruolo da inesperta totale, cercando di capire anche come si potesse vestire una psicologa“.

Parlando del suo futuro lavorativo, poi, Giusy Buscemi ha sganciato una bomba non indifferente. L’attrice, infatti, ha anticipato che anche per questo 2022 appena iniziato avrà gran poco tempo da dedicare al riposo. “In realtà ci sono dei progetti che si stanno decidendo in questi giorni” ha dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni. “So che stanno scrivendo la nuova stagione di “Un passo dal cielo” e che quest’anno inizieranno le riprese“.

Un annuncio che rende felici i tantissimi spettatori di Un Passo dal Cielo, la fortunatissima serie iniziata con Terence Hill e poi continuata nel segno della natura e della genuinità con altri attori, tra cui lei.

The post “Sta per succedere davvero”: Giusy Buscemi si sbottona, fan impazziti dopo il grande annuncio appeared first on Ck12 Giornale.