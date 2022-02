Oroscopo di Paolo Fox 6 febbraio: domenica da dedicare agli amori e agli amici

Ariete – Si prevede una domenica particolare. Oggi le coppie potrebbero essere messe in crisi, soprattutto chi già non va d’accordo da un po’. Sul versante lavorativo questo è un periodo di transizione. il meglio arriverà dopo marzo.

Toro – In amore siete molto risoluti, ma questa sera ci sarà la necessità di chiarire qualcosa. Sul lavoro fate attenzione alle persone invidiose. Se avete un’attività in proprio potreste dover risolvere qualche piccolo problema. Siete molto grintosi, e questo è un bene.

Gemelli – Oggi è un giorno in cui vanno favorite le relazioni positive. a partire da San Valentino Mercurio aiuterà i single. Questi giorni sono importanti anche per il lavoro. Attenzione agli accodi che riguardano gli immobili.

Cancro – In amore dovete fare attenzione: se una relazione non funziona da un po’ dovete capire entro la fine del mese che piega far prendere. Sul lavoro potrebbero esserci delle novità, ma non sembrate molto motivati.

Leone – In amore c’è una situazione neutrale: siete in attesa di eventi, ma non li provocate. Sul lavoro vi state impegnando molto, ma ci sono troppi debito o situazione da sistemare.

Vergine – Non potrete sfuggire all’amore: se non lo cercate voi sarà lui a trovarvi. Buone notizie anche sul lavoro, la situazione appare favorevole e anche elementi meno importanti potrebbero diventare tali.

Bilancia – Situazione un po’ polemica in amore: attenti a ciò che dite. Anche sul lavoro è meglio aspettare la seconda parte del mese, specie per passi importanti.

Scorpione – Siete pronti a vivere nuove emozioni in amore: le ricercate. Buone notizie dal alvoro: una piccola esperienza di questi giorni vi potrebbe far venire una nuova idea.

Sagittario – Una domenica ricca di vitalità in amore. Cambiamenti in arrivo sul lavoro: cercate sempre di fare la scelta giusta. Nuove opportunità a partire dal 21 maggio.

Capricorno – Cautela in amore. I sentimenti sono al sicuro, ma potrebbe esserci qualcosa che non va. Sul lavoro avete delle buone idee, l’importante però è non fermarsi e dare spazio ai nuovi progetti.

Acquario – In amore oggi avete qualche perplessità, questo succede quando manca feeling mentale o ci sono delle lontananze. Poca energia sul lavoro, facciano attenzione le persone che lavorano a chiamata.

Pesci – In amore c’è una buona situazione, con un buon cielo nel fine settimana. Anche sul lavoro buone notizie: è previsto un recupero nelle attività: Giove è con voi!

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 6 febbraio: domenica da dedicare agli amori e agli amici proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.