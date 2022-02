Oroscopo di Barbanera 5 febbraio: sabato da ricordare per le novità in arrivo

Ariete (21/3 – 20/4) – Sollecitata dagli astri in Acquario, Saturno e il Sole, la vostra Luna punta al rilancio. Favorito il raggiungimento di ambizioni professionali e cambiamenti.

Toro (21/4 – 20/5) – Operando con calma e determinazione, potrete fare gli aggiustamenti e le modifiche necessari per sbloccare una faccenda sentimentale poco chiara.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Basta che la Luna guadagni pimpante il segno dell’Ariete scortata da Saturno, perché il corso delle emozioni si riposizioni nella carreggiata giusta.

Cancro (22/6 – 22/7) – Presi in contropiede da qualche imprevisto, sbagliate nel giudicare avvenimenti e persone, mettendovi in testa idee che non corrispondono al vero.

Leone (23/7 – 23/8) – Energia da vendere e umore alle stelle, con la Luna in Ariete. Se avete collezionato una serie di insuccessi personali, avete l’occasione per rifarvi.

Vergine (24/8 – 22/9) – Frequentando ambienti dove circolano idee nuove o accettando inviti di un certo impegno sociale, avrete l’opportunità di mettervi in luce.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Sabato piacevole per il clima di leggerezza e serenità che sentirete aleggiarvi intorno. La fortuna è con voi e con il vostro amore.

Scorpione (23/10 – 22/11) – In questa fase occupatevi seriamente dell’organizzazione, a cominciare dalla professione. Scambio con gli altri benefico per l’economia.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Vi sentite energici, motivati, per mettere in cantiere progetti, affrontare scelte vincenti. Per i single incontri interessanti: buttatevi!

Capricorno (22/12 – 20/1) – Sotto il raggio della Luna in Ariete, il riposo appare come un’utopia. A maggior ragione, se il partner vi pressa per uscire insieme a fare shopping.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con il sestile della Luna che garantisce risorse energetiche e vi aiuta a canalizzare la volontà in una direzione precisa, la giornata è uno spasso.

Pesci (20/2 – 20/3) – L’attivismo lavorativo porta nuove prospettive di guadagno. Tante piccole cose si sistemano nel posto giusto. Sopravvive un po’ di malinconia.

