“mi-ha-dato-un-bacio-in-bocca!”:-scandalo-al-gf-vip,-gioco-bollente-tra-le-due-inquiline-[video]

L’atmosfera nella casa del GF Vip si surriscalda: due vippone in gara si scambiano un appassionato bacio di fronte ai compagni.

Nelle ultime ore succede di tutto al GF Vip: dopo i momenti di forte stanchezza vissuti dai concorrenti storici negli ultimi giorni, arriva anche una parentesi di passione e leggerezza nel reality. Coinvolte nel bacio saffico sono due protagoniste molto amate dal pubblico: si tratta di Katia Ricciarelli e Delia Duran.

Delia ha ultimamente dichiarato di considerarsi single, prendendo le distanze dal marito Alex Belli. Nella casa l’attore aveva flirtato spudoratamente con l’influencer Soleil Sorge, arrivando persino a baciarla ripetutamente sotto l’occhio vigile delle telecamere. Delia ha quindi deciso di entrare a sua volta nel programma e, una volta chiarite le questioni in sospeso con Soleil, si è data alla pazza gioia. L’abbiamo infatti vista esibire la sua femminilità in danze ad alto tasso erotico, rubando la scena all’influencer e stregando i maschi in casa. Delia non si ferma certo qui, e ha deciso di estendere il suo sex-appeal anche alle compagne di gioco.

“Ho vinto un bacio!” il risultato è un clamoroso siparietto “hot”

Al termine di una vittoriosa partita a biliardo per la squadra di Delia e Katia, le due concorrenti hanno esultato calorosamente. La modella venezuelana, in preda all’entusiasmo, ha richiamato l’attenzione di Katia: “Adesso ho vinto un bacio!“, sporgendosi all’indietro per favorire il gesto. La soprano l’ha raggiunta senza esitazioni, e le ha stampato un equivocabile bacio sulle labbra, traendola a sé.

Delia in seguito ha emesso un sonoro urlo sorpreso, è scoppiata a ridere e ha comunicato lo scoop a quanti si fossero persi il momento cruciale: “Katia! Katia! Mi ha dato un bacio in bocca! Mi ha dato un bacio in bocca perché abbiamo vinto noi!“. “Chiamala scema!”, ha interloquito divertita Nathaly. Nel tentativo di dissipare i malumori tra la modella e l’enologo, Katia ha aggiunto: “E’ come se te l’avesse dato Barù!“. Ecco il video del momento fatidico:

LA SOPRANO HA BACIATO DELIA IN BOCCA IO MORTAH #gfvip pic.twitter.com/NINVx9CwOE — Marti 💐 (200K ORE) (@Chilloutbro12) February 3, 2022

Questo è il primo, vero episodio saffico in questa spumeggiante edizione del programma: esiste la possibilità che Delia stia utilizzando le sue armi di seduzione per sollecitare la gelosia del marito? La modella sembra detenere una strategia ben precisa: stuzzicare senza mai arrivare a veri e propri momenti di intimità, in modo da mantenersi in equilibrio e al riparo da critiche. Verrà ripagata in un eventuale televoto?

