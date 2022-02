“mentana-surclassato-a-sinistra”.-bomba-ferilli-su-sanremo:-strappati-i-vestiti,-cosa-nasconde-amadeus

Chiamarla valletta sarebbe riduttivo e ingiusto. Sabrina Ferilli è la degna co-conduttrice della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2022. Stasera verrà svelato il vincitore della 72ª edizione: Blanco e Mahmood sono i grandi favoriti, ma spesso i pronostici non vengono rispettati, e quindi attenzione a Gianni Morandi ed Elisa (rispettivamente secondo e terza in classifica), ma anche ad Irama e Sangiovanni, provenienti entrambi dalla galassia di Amici.

“Come fai a essere ancora in vita?”, ha esordito la Ferilli rivolgendosi ad Amadeus. “Enrico Mentana ti fa un baffo a te – ha aggiunto – tu lo surclassi proprio a sinistra. Dove ce le hai? Intendo le pile, non è normale, tu ce le avrai da qualche parte”. A questo punto l’attrice ha iniziato a spogliare il direttore artistico nonché conduttore di Sanremo: “Tu vai in camerino e ti ricarichi, non ce lo dici. Quando va lì dietro non beve, ma ha la colonnina, è un presentatore ibrido. Sei un fenomeno, che ti devo dire, non ho parole”.

“È l’entusiasmo, la gioia di essere qui”, ha risposto Amadeus lusingato. “La forza tua ce l’hanno Iva Zanicchi, Gianni Morandi e Sergio Mattarella, questi siete – ha proseguito la Ferilli – ti consiglio di andare male stasera, che tanto è l’ultima, sennò poi se non trovano un sostituto ti richiamano e ti fai altri sette anni, ormai funziona così”.