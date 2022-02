“Manca poco”: grande novità per Anna Tatangelo, l’attesa è finalmente finita

Un grande annuncio quello fatto da Anna Tatangelo sui suoi social. I fan non sopportavano più l’attesa, ora manca pochissimo

La cantante di Sora ha alle spalle una carriera davvero invidiabile, fatta di grandi successi ma anche di enormi sfide. La vittoria del Festival di Sanremo Giovani a quindici anni è stato un trampolino di lancio pazzesco. Dall’altra parte, però, la storia d’amore con Gigi d’Alessio le è costata non poco in termini di considerazione: Anna Tatangelo ha sicuramente dovuto dimostrare di meritarsi il successo più di quanto debbano farlo altre cantanti.

Anna Tatangelo, inoltre, non si è lanciata solo sulla musica. Fin dai primi anni di carriera, infatti, ha sempre partecipato anche a programmi televisivi come giurata e come conduttrice. Basti pensare a X-Factor e a All Together Now, dove ha ricoperto il ruolo di coach. Sulle sue Instagram Stories negli ultimi giorni ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata proprio sulla carriera televisiva: ecco cosa sta per iniziare.

Anna Tatangelo è pronta a tornare in TV

L’annuncio dato su Instagram ha spiazzato tutti. Rispondendo alla domanda di un fan, la Tatangelo ha dichiarato che sta per ricominciare “Scene da un matrimonio”, il programma su Canale5 che la vede come conduttrice. La prima stagione del format è andata in onda a fine 2021, riscuotendo un grande successo in termini di ascolti.

La seconda stagione, però, sta facendo i conti con le restrizioni a causa della pandemia. Questa, infatti, sarebbe dovuta iniziare il 22 gennaio, ma per i fan è arrivata la brutta notizia del rinvio a causa di problemi organizzativi legati all’emergenza sanitaria. Fino ad oggi, di Scene da un matrimonio, non si è saputo più nulla.

Il programma, che va in onda ogni sabato dalle 14.10 alle 15.40 su Canale5, racconta il modo in cui le coppie si avvicinano, tra dubbi, paure e aspettative, al giorno del proprio matrimonio. La conduzione di Anna Tatangelo nella prima stagione si è rivelata del tutto all’altezza delle aspettative: la cantante ha saputo essere delicata, profonda e capace di far emozionare.

L’annuncio dato su Instagram rincuora tutti i fan del programma, che finalmente potranno tornare ad ammirare Anna Tatangelo alla conduzione di questo programma dedicato all’amore. Ancora non si ha una data precisa dell’inizio della trasmissione, ma sicuramente dato il calo dei contagi e il miglioramento generale della situazione sanitaria sarà questione di settimane.

The post “Manca poco”: grande novità per Anna Tatangelo, l’attesa è finalmente finita appeared first on Ck12 Giornale.