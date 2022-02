“la-tua-camminata…”.-prego?-amadeus-spiazza-rkomi:-basta-un-gesto,-cala-il-gelo-sul-palco

Rkomi è uno degli artisti che ha riscosso più successo nell’ultimo anno con il suo album intitolato “Taxi Driver”. Il pezzo che ha presentato al Festival di Sanremo 2022 non è stato del tutto all’altezza delle aspettative, dato che si pensava che il cantante milanese avrebbe potuto competere per le zone alte della classifica. La sua “Insuperabile” ha pagato soprattutto delle esibizioni live non proprio indimenticabili.

“Magari non prendo tutte le note ma ci metto il cuore. Ringrazio di nuovo l’orchestra e Amadeus”, ha dichiarato Rkomi dopo la sua ultima esibizione sul palco del teatro Ariston. Tra l’altro l’artista ha coinvolto anche il pubblico, scendendo in platea per la parte finale della sua canzone. Alla fine Amadeus lo ha trattenuto per una piccola gag, dato che la sera prima il conduttore si era messo a fare le flessioni sul palco proprio con lui.

“Ormai è il mio personal trainer – ha esclamato Amadeus – io amo la tua camminata”. Dopo averla imitata, il conduttore del Festival ha inviato Rkomi a uscire insieme a lui dalla platea: “Tanto adesso andiamo in pubblicità”. L’artista non è parso molto contento del siparietto, ha fatto come per sottrarsi e andare via, ma alla fine ha seguito Amadeus.