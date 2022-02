gianluca-grignani-e-irama,-“mani-al-collo-dietro-le-quinte”.-disastro-sul-palco-a-sanremo,-volano-insulti

Un disastro in diretta sul palco del Festival di Sanremo. Il duetto tra Irama e Gianluca Grignani era il più atteso della serata delle cover, ma su Twitter i giudizi sono per la stragrande maggioranza negativi. Motivo? La brutta performance del grande cantautore milanese, rivelatosi negli anni 90 giovanissimo con un piccolo capolavoro, Destinazione Paradiso.

In quell’album di debutto, era il 1995, spiccava la ballata La mia storia tra le dita, riproposta all’Ariston con il giovane collega ex di Amici di Maria De Filippi. Grignani, 49 anni, non è apparso in formissima ed è sembrato appannato dal punto di vista vocale. Certo, ha però sopperito con carisma e con quella auto-ironia che lo aveva fatto eleggere, da debuttante, erede designato di Vasco Rossi. Anche Irama è apparso in difficoltà, e l’alchimia col partner non era al massimo. D’altronde, fino a pochi minuti dal via si sono rincorse le voci di litigi e screzi vari, tanto che molti pronosticavano una fine alla “Morgan e Bugo” stile 2020, anche per il carattere notoriamente fumanti no di Grignani. Per fortuna, è andato tutto liscio. Ma dopo l’esibizione, su Twitter via alle critiche fin troppo feroci con qualcuno che addirittura chiede a Grignani di “vergognarsi”.

Qui di seguito, alcuni dei tweet più “morbidi” e ironici. “Qualcuno vada a controllare che Grignani respiri ancora che per me Irama gli ha messo le mani al collo dietro le quinte”, “Irama ha ripensato tutte le sue scelte di vita durante l’esibizione”, “Irama sembra il figlio che è stato abbandonato all’orfanotrofio da Grignani che l’ha riconosciuto dopo anni e ora stanno provando a riallacciare il rapporto con questa canzone”, “Io me lo immagino Irama che si raccomanda con Grignani prima dell’esibizione per poi vedere Grignani che fa il ca***o che gli pare e scambia Sanremo per il Festivalbar”, “Ma non era Zucchero con Irama nerisssimo???”, “Ma nessuno sta facendo la diretta su ig del dietro le quinte di Sanremo? Secondo me Irama sta lanciando i tavoli per aria”

