“C’è troppo odio”. Irama rompe il silenzio: ma quale lite? La verità sul dietro le quinte con Grignani

Ma quale tensione, dietro le quinte di Sanremo Irama e Gianluca Grignani si sono divertiti come pazzi. Parola dello stesso Irama che ha confessato quanto accaduto nelle scorse ore. “Hanno detto un sacco di cose cattive e stupide, soprattutto in un momento così difficile, c’è troppo odio. Dobbiamo stare uniti, noi ci teniamo a fare una cosa buona, non siamo cattive persone. Ci siamo divertiti come pazzi, diciamo la verità”. Le sue parole rilasciate a Rtl 102.5 fanno riferimento a quanto fatto emergere dal Messaggero.

Il quotidiano romano aveva detto che tra i due era nato uno screzio circa la canzone da cantare: Irama avrebbe voluto puntare su Destinazione Paradiso, Grignani invece su quella poi cantata, ossia La mia storia tra le dita. A smentire l’indiscrezione ci ha pensato il Big in gara per la kermesse musicale in onda su Rai 1.

Intanto Irama ha potuto varcare il palcoscenico dell’Ariston, dopo l’edizione sfortunata dello scorso anno. Nel 2021, infatti, il cantante non ha potuto partecipare al festival perché aveva contratto il Covid. Quest’anno invece è tornato a con Ovunque Sarai, una ballad romantica che gli permesso di conquistare il quarto posto nella classifica generale. E proprio a ridosso della finale.