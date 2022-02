“Amadeus, hai capito bene?”. Cosa scappa di bocca a Sabrina Ferilli: in diretta al Tg1, un labiale inequivocabile | Video

Sabrina Ferilli sarà la quinta e ultima co-conduttrice della 72ª edizione del Festival di Sanremo. L’attrice avrà l’onore e l’onere di chiudere la kermesse al fianco di Amadeus: la finalissima si prospetta spettacolare, dato che i giochi per la vittoria sono molto aperti, con Mahmood e Blanco dati leggermente favoriti su Elisa e Gianni Morandi.

In un collegamento con il Tg1 a pochi minuti dall’inizio della finale, Amadeus e Sabrina Ferilli si sono fermati a parlare con l’inviato Paolo Sommaruga: “Terza volta sul palco del teatro Ariston? L’effetto è tanto forte ma altrettanto piacevole e soddisfacente”, ha dichiarato l’attrice. “Amadeus, hai capito bene chi avrai al fianco stasera?”, ha ironizzato l’inviato del Tg1. “Poverino”, si è letto dal labiale della Ferilli, mentre Amadeus ha risposto così: “Amo la sua imprevedibilità”.

Poi l’attrice non ha sciolto le riserve su cosa farà sul palco: “Non lo so ancora bene, c’è questo stato di caos che è molto affascinante perché nel caos si genere. Però non so esattamente cosa accadrà, comunque è una serata per la musica, quella deve essere la vera protagonista. Ci aspetta una grande serata”. C’è da scommetterci… l’attesa è alle stelle, dopo il 60% di share fatto registrare nella quarta serata, quella delle cover.