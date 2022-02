“siete-scandalosi”:-bufera-sulla-campionessa-benedetta-trignani,-dopo-la-fine-della-diretta-si-scatena-il-caos

La giovane campionessa Benedetta Trignani al centro di una polemica clamorosa: la sua vittoria nasconde un retroscena pazzesco.

L’Eredità è il quiz di RAI 1 più seguito sulle reti pubbliche, e intrattiene ogni sera milioni di telespettatori in fervida attesa di azzeccare le domande poste dal conduttore Flavio Insinna. Nelle ultime puntate la campionessa in carica è stata Benedetta Trignani, laureata in Relazioni Internazionali e futura project manager. La brillante concorrente ha sbancato durante l’ultima puntata, accaparrandosi al gioco della ghigliottina ben 12.500€. La sua vittoria suscita però parecchie perplessità, soprattutto in rete: vediamo quali.

Benedetta Trignani e la vittoria “taroccata”: il pubblico chiede chiarezza

Benedetta Trignani ha indovinato nell’ultimo gioco il termine “parco“, che doveva essere il collante tra le precedenti parole, ovvero “auto”, “cittadino”, “reale”, “divertimenti” e “piedi nudi”. La soluzione è sembrata agli spettatori sin troppo ovvia, e Flavio Insinna è stato in seguito accusato di favoritismi nei confronti della giovane campionessa. Si ventila persino l’ipotesi che Benedetta abbia relazioni di parentela con qualche addetto alla produzione del programma. Solitamente, infatti, le soluzioni del gioco finale sono molto meno intuitive e scorrevoli, e hanno fatto sfumare fior di quattrini davanti alle facce deluse dei campioni più preparati. Riportiamo in seguito i commenti più incisivi sulla controversa vittoria.

“Oggi il regalo è stato completo, ghigliottina facilissima…“, twitta un utente indignato. “Parco. Non si può pensare di fare beneficenza, oltre alle domande semplici anche la ghigliottina. Di chi è parente la signorina?“, replica un altro, insinuando rapporti sospetti con gli autori del programma. Un ultimo chiosa: “AH! Il parco divertimenti di Rai1 dove una raccomandata può vincere facile. Siete scandalosi!“.

Parco. Non si può pensare di fare beneficenza, oltre alle domande semplici anche la ghigliottina. Di chi è parente la signorina.#leredita — Fiorella Bertaglia (@f_bertaglia) February 3, 2022

Qui di seguito, si suggerisce anche la responsabilità diretta del conduttore Flavio Insinna:

Aiutata dall’inizio alla fine. La cosa più antipatica è stata ka sceneggiata finale di Insinna. — Pino (@Pinodef) February 3, 2022

Sarà necessario, per Insinna e gli autori del quiz, chiarire ogni dubbio di impeachment nella vittoria di Benedetta: il programma rischierebbe altrimenti di perdere credibilità, con contraccolpi prevedibili sullo share. Attendiamo un chiarimento ufficiale da parte della produzione.

