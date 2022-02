“Patetico, spero esca al televoto”: proposta inaccettabile per Lulù Selassiè, lei scoppia di rabbia [VIDEO]

La scenata di Lulù Selassiè ha scatenato un vero e proprio putiferio. Questa volta ha esagerato, non c’è pace per lei: parole durissime

All’interno della casa del GF VIP le tensioni sono all’ordine del giorno. La finale si avvicina sempre di più e ormai ogni concorrente cerca di riuscire a trasmettere al pubblico il meglio di sè, nascondendo un po’ i difetti. Dopo cinque mesi, però, ormai i telespettatori hanno capito molto di ogni concorrente. Nelle ultime ore, in particolare, Lulù Selassiè ha dato modo di capire ancora di più il suo carattere e i suoi limiti. Il suo sfogo è duro e pesante e ha avuto reazioni decisamente critiche da parte dei telespettatori.

Lulù Selassiè sclera, il pubblico non la sopporta

All’interno della casa del GF VIP da qualche giorno è stata introdotta una nuova attività, la radio. Il GF VIP radio è una ottima occasione per i concorrenti di distrarsi durante le lunghe giornate e di comunicare con l’esterno, permettendo al mondo di conoscerli ancora di più. Ieri il turno di radio vedeva coinvolte Lulù Selassiè, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo.

Le tre ragazze erano pronte in studio per dare avvio alla puntata quando Lulù è esplosa in un vero e proprio moto di rabbia contro Miriana, dicendole che si sta comportando male poiché non la asseconda nel voler cambiare di posto. La Trevisan, dal canto suo, ha risposto a tono: “È un’ora e mezza che stiamo aspettando te. Ora ci devi spostare di posto? Perché?”

Lulù Selassiè a quel punto esplode in un pianto incontrollato e, tra la lacrime, spiega: “Ho un problema e vengo male con questo lato del naso. Per me è un complesso, soffro da anni di questa cosa.” La principessa ha continuato, spiegando che se le altre la vedono bellissima lei non si vede affatto così. Miriana, quindi, ha provato a consolarla: “Tu hai ascoltato me? Avevamo preparato tutto, stiamo qui da tanto. A me vederti piangere mi dispiace“.

Il pubblico da casa, però, è esasperato da questo comportamento di Lulù. La principessa, infatti, da quando è uscito Manuel è entrata in un loop di lamenti e tristezza dal quale sembra non riuscire a venirne fuori.

Lulu che brutto carattere.. se continua così spero che esca ad un televoto per lo meno salva il salvabile della sua immagine! 23 anni e lamentarsi in continuazione è pesante anche per chi deve sopportarla! Ieri quel pianto per il naso è stato così patetico.. ke figuraccia #gfvip — kiam (@kiam82710548) February 3, 2022

Insomma, il pubblico sembra non farcela più con la principessa. Chissà se Lulù riuscirà a correggere il tiro e a tornare la allegra ragazza degli inizi.

