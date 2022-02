Oroscopo di Paolo Fox 5 febbraio: domani sarà un sabato eccezionale per l’amore

Ariete – grandi novità in vista per l’amore grazie alla presenza della Luna nel vostro segno zodiacale. Chi lavora come dipendente potrebbe a breve ricevere una promozione.

Toro – se vivete delle relazioni altalenante, ora siete voi a condurre il gioco. Lavorare sempre per la vostra affermazione, ma ricordare che a breve dovrete rivedere un accordo.

Gemelli – questo fine settimana è decisamente dalla vostra parte, potete parlare chiaramente con il vostro partner. Se lavorate come dipendenti, evitate le dispute in questi giorni.

Cancro – mi raccomando, in questi giorni cercate di chiare le situazioni che non vanno in amore, meglio non tardare. Se state pensando a qualcosa di nuovo, forse è meglio accantonare i vecchi progetti.

Leone – la situazione è molto favorevole per gli incontri amorosi, ma per ora rimanete a guardare. Trasferimenti o pagamenti, in ogni caso la fortuna arriverà solamente a fine mese.

Vergine – é un fine settimana particolarmente positivo per l’amore, lasciatevi travolgere a pieno. La situazione generale è favorevole sul lavoro, cercate di mantenere il ritmo.

Bilancia – i piccoli problemi in amore possono diventare montagne, ma con un po’ di prudenza tutto si può risolvere. Qualcosa sul lavoro non ha ancora fato i suoi frutti, cercate di riflettere.

Scorpione – giornata che parte in maniera piuttosto favorevole, continuate così. Sul lavoro, ci sono state troppe spese nel passato, cercate di rimediare al meglio.

Sagittario – se dovete affrontare un discorso spinoso in amore, meglio farlo subito. Sul lavoro, mi raccomando, non dovete strafare, fate solo le cose che ritenete più opportune.

Capricorno – siete un po’ impazienti, sappiate aspettare. Questa settimana che verrà avrete molti pianeti favorevoli. Attenzione alle questioni lavorative che coinvolgono anche la famiglia.

Acquario – se dovete parlare con qualcuno di questioni amorose, cercate di non procrastinare. E’ tanto l’impegno in ambito lavorativo, ma non dovete strafare.

Pesci – le novità in amore possono aiutare anche i cuori più solitari. Sul lavoro, Giove nel tuo segno non può che aiutare a portare avanti i vostri progetti.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 5 febbraio: domani sarà un sabato eccezionale per l’amore proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.