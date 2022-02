“ci-crede-tutti-scemi”:-insinuazioni-contro-delia-duran,-lei-lo-affronta-faccia-a-faccia-[viedo]

Sono momenti molto delicati per Delia Duran. Le accuse contro la modella sono pesanti, parole durissime per lei

All’interno della casa del GF VIP le dinamiche sono del tutto imprevedibili. Le relazioni tra i concorrenti si sviluppano e cambiano ogni giorno. Adesso che si inizia a intravedere, in lontananza, la fine della trasmissione, tutti cercano il modo per cercare di resistere il più possibile. Questo desiderio a volte coincide con il cercare amicizie convenienti, oppure con il celare alcuni sentimenti per risultare il più gradevoli possibili agli occhi del pubblico. Tra Delia Duran e Barù in questi giorni c’è stato un confronto che ha letteralmente mandato all’aria tutti i progetti: le reazioni ottenute dal pubblico, però, sono letteralmente opposte per l’uno e per l’altra.

Delia Duran lo provoca, ma la reazione è epocale

All’interno della casa del GF VIP il tempo libero è pressoché infinito. Anzi, l’intero reality si compone di tempo libero. Forse anche per questo motivo, accade spesso che da un semplice confronto nasca una discussione accesa. Oggi Delia Duran e Barù stavano lavorando in cucina, lavando i piatti e sistemando le stoviglie, in un clima di totale leggerezza.

Tra una risata e l’altra, Barù ha stuzzicato Delia dicendole: “Te porti solo drammi, qui!“. La modella ha risposto ridendo e poi l’ha incalzato: “Ma hai visto quello che ho fatto? L’ho lasciato Alex. Lo sapevi no?” Barù ha quindi risposto: “Certo che ho visto. Ma sì, tra una settimana tornate insieme, dai, credi io sia stupido? Tu sei furba (…). Io so tutto, ho già il copione scritto“. Delia, stupita di questa risposta così diretta, gli ha chiesto quanto scommetterebbe sul fatto che lei l’abbia lasciato davvero. E Barù ha risposto: “Seh, vabbè… Se ti dico due milioni di euro è chiaro che lo lasci, ma di che parliamo…”

Portate Delia in finale perchè io voglio vederla perculata da Barù fino all’ultimo giorno 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😭

Come la tratta lui è genio#gfvip #solearmy pic.twitter.com/Vw3ks9eElP — Catia💐 (@catiuz92) February 3, 2022

Questa discussione ha scatenato il delirio sul web, che non si è trattenuto dal commentare positivamente il modo in cui Barù affronta Delia e il triangolo amoroso. Sorte diversa è toccata invece a Delia, le cui uscite non le hanno fatto guadagnare molti consensi tra il pubblico.

