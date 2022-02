“tutto-vero”:-clamoroso-alessia-quarto,-dopo-il-tradimento-arriva-il-colpo-di-scena

Clamorosa rivincita all’orizzonte per Alessia Quarto: dal penoso tradimento, al successo in TV, il passo è breve.

La dolce e determinata Alessia Quarto ha conquistato negli ultimi giorni il cuore degli spettatori del programma “C’è posta per te”. La donna è stata protagonista della prima puntata del format condotto da Maria De Filippi; rivediamo in breve cos’è successo. Il marito di Alessia, Giovanni, ha richiesto un confronto con la moglie in trasmissione. Reo di averla tradita con la cugina di Alessia, Giovanni si è prostrato, cercando il suo perdono.

Alessia è stata però inflessibile, e ha ribadito di non aver chiesto il divorzio solamente per evitargli difficoltà economiche. Il pubblico ha da subito abbracciato la spontaneità e il carisma della piccola napoletana, investendola con un repentino successo nel web. A proposito della cugina traditrice, Alessia ha chiosato in modo mirabile: “Ma ce l’ha d’oro?“. La frase è diventata virale in brevissimo tempo, e Alessia è considerata ormai un simbolo per le donne oppresse, tradite e sfiduciate dall’amore. Per lei “C’è posta per te” sembra solamente il primo step di un luminoso futuro alle luci della ribalta: si profilano importanti e inaspettate novità per la “Queen” dei social.

Alessia Quarto: dalle corna al trono di “Uomini e Donne”?

La frizzante Alessia Quarto, ribattezzata regina del web, ha colpito gli spettatori per la grande dignità e fermezza con cui ha reagito al tradimento. Al posto delle corna, però, il pubblico ora reclama una corona: è quanto sembra suggerire un animato scambio di battute con una follower sul profilo Instagram della Quarto. “Tutto ha un inizio, non importa come…“, suggerisce conciliante la fan, “C’è posta per te, Uomini e Donne… Se non lasci il segno, finisci nel dimenticatoio, mentre tu l’hai lasciato eccome!“. A tale suggerimento, Alessia risponde con un commosso: “Grazie mille“.

Si profila perciò la concreta possibilità che Maria De Filippi, lungimirante professionista, dia spazio ad Alessia nel suo dating-show pomeridiano. E quale migliore opportunità per rimettersi in gioco e concedersi una giocosa parentesi tra corteggiamenti e lusinghe? Il pubblico si produce in un tifo sfegatato per la sfortunata Alessia, ed è pronto a scommettere sul suo successo nel format di Mediaset. Ecco lo scambio di commenti tra Alessia e la sua fan:

La Quarto annovera ormai oltre 170mila follower su Instagram, e pubblica numerose stories per coinvolgere i suoi ferventi follower. La vedremo a breve anche sul piccolo schermo?

The post “Tutto vero”: clamoroso Alessia Quarto, dopo il tradimento arriva il colpo di scena appeared first on Ck12 Giornale.