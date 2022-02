“trovati-un-lavoro-serio!”:-miriana-trevisan-sbigottita,-contro-di-lei-accuse-assurde

Miriana Trevisan a confronto con la storica amica: la critica suona inopportuna, il popolo dei social insorge compatto in suo difesa.

Il prime time di ieri sera ha regalato al pubblico numerosi colpi di scena. In primis, la pubblica presa di posizione di Delia che, di fronte al marito Alex Belli, ha ufficialmente annunciato di voler troncare il suo rapporto con lui. Successivamente la modella venezuelana, in televoto assieme a Giucas Casella e Soleil Sorge, si è rivelata la preferita del pubblico. Tale responso le ha permesso di conquistarsi la possibilità di accedere alla finale del reality, con grande scorno dell’influencer e di Katia Ricciarelli.

I concorrenti hanno quindi nominato un loro singolo candidato alla finale del programma, che assieme a Delia si misurerà tramite il televoto per assicurarsi una chance in previsione della vittoria. Miriana e Manila si sono reciprocamente votate, in omaggio all’amicizia che da mesi le lega profondamente. Lulù, però, non ha gradito la scelta di Miriana, e si è dichiarata delusa. La Princess confidava infatti nell’appoggio della soubrette: vediamo perché.

“Non abbiamo un euro!”: Miriana Trevisan tacciata di insensibilità, web in rivolta

Infastidita dalla scelta di Miriana, Lulù avrebbe protestato, lamentandosi che la sua famiglia “non avrebbe una euro“, e sottintendendo che l’amica le avrebbe precluso l’accesso alla finale. Sembra infatti che l’ambiziosa Princess voglia strumentalizzare le votazioni per avvicinarsi il più possibile al lauto montepremi di quest’edizione. La sua affermazione ha però creato un’ondata di indignazione nel web. Gli spettatori più attenti ricordano benissimo come le tre sorelle ostentassero uno stile di vita “over the top“, millantando autisti, feste lussuose e abiti griffati.

Jessica Selassiè, prima dell’ingresso nel reality, aveva infatti dichiarato a “Riccanza” di spendere cifre stellari ogni mese, al fine di mantenere un lifestyle regale. Ecco i commenti di alcuni utenti: “Ma veramente ha detto “la mia famiglia non ha un euro“? Madonna quando fa così Lulu’ sembra davvero una bambinetta stupida. Come se il voto non dato da Miri cambi la sua possibilità di vincere o perdere o di trovare lavoro quando esce!“. Un altro commenta indignato, citando anche il suo cachet settimanale: “Adoro Lulù ma sentire la frase “non abbiamo un euro” come motivo per il quale Miriana avrebbe dovuto votarla per la finale anche no, dato che come minimo guadagnerà 1000 euro a settimana e fino a poco tempo fa la sorella diceva a riccanza che spendeva 100.000 al mese… “.

Infine, un ultimo caldeggia la possibilità che Lulù scenda dal piedistallo, e la invita a trovarsi un lavoro onesto: “Ma Lulù che si lamenta che a casa non hanno nemmeno un euro. Figlia mia, hai mai pensato di alzare il c*lo e trovarti un lavoro serio? Hai 23 anni, non sei una bambina!“. Ecco il tweet:

#GfVip Ma Lulù che si lamenta che a casa non hanno nemmeno un euro. Figlia mia, hai mai pensato di alzare il culo e trovarti un lavoro serio? Hai 23 anni, non sei una bambina. — Benedetta (@MissBenedikta) February 1, 2022

Gli spettatori del GF Vip criticano duramente la superficialità con cui Lulù parla di denaro: la sua uscita infelice la penalizzerà in vista della finale?

