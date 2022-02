“Raccomandata, vergogna!”: che botta per Flavio Insinna, terremoto su L’Eredità

Dopo la puntata di martedì, sui social si è scatenato il putiferio contro L’Eredità di Flavio Insinna. Accuse pesantissime per il quiz di Rai1

Prima del TG1 delle 20, l’appuntamento per tutti è con uno dei quiz più longevi della Rai: L’Eredità. Il programma si costituisce di diversi giochi che vengono sottoposti a tutti i concorrenti. Eliminazione dopo eliminazione, si arriva ad avere un solo giocatore finale, che potrà portarsi a casa il montepremi finale con il gioco della ghigliottina, il più difficile. Condotto da Flavio Insinna, ieri sera si è portato a casa un bel pacchetto di critiche dirette e ben precise: momenti di panico a Rai1.

Momenti difficili per Flavio Insinna: accusano proprio lei

Come in tutti i giochi televisivi e non, per arrivare sino in fondo serve sia una buona dose di capacità che una sufficiente porzione di fortuna. Non sempre, infatti, basta conoscere le risposte a tutte le domande per riuscire ad andare avanti nella trasmissione. Soprattutto a L’Eredità, la fortuna è necessaria per proseguire nel gioco. Quando un concorrente commette un doppio errore, infatti, “punta il dito” contro un avversario per dare vita a una sfida uno contro uno all’ultimo secondo.

In 60 secondi, infatti, si deve cercare di trovare il maggior numero di parole che corrispondono alle definizioni lette dal presentatore. Basta avere un momento di dubbio per perdere secondi preziosi e, se l’avversario è più veloce, è un attimo che si viene eliminati. Ieri sera la concorrente che è riuscita a sfidare tutti e ad arrivare in fondo è Benedetta, una ragazza che da qualche giorno calca le sedie de L’Eredità.

Il pubblico, però, ha notato alcuni dettagli della trasmissione di Flavio Insinna che non son piaciuti per niente. Secondo molti telespettatori, infatti, le domande che son state rivolte a Benedetta erano nettamente più facili di quelle riservate ad altri e, in particolar modo, a Eleonora, la sua sfidante della semifinale per aggiudicarsi la ghigliottina:

Ripeto. Benedetta una tra le piú grandi raccomandate della storia di questo programma. #leredita — Bambacredici (@bambacredici) February 1, 2022

Le critiche si focalizzano soprattutto sulle domande che le son state fatte, che sembrano spesso contenere la risposta già nella domanda:

#leredita domanda per benedetta: Come si chiama il figlio della madre di Tom cruise?

Vergogna. Domande da asilo nido dall’inizio. Hanno affossato Eleonora. Vergogna. — eli (@elisabettapio) February 1, 2022

Accuse molto pesanti per L’Eredità e per Flavio Insinna. Per ora il programma e il conduttore non hanno risposto a queste critiche.

