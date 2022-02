Oroscopo di venerdì 4 febbraio: le stelle di domani su lavoro e amore

Ariete – Qualcuno oggi sembra avere voglia di darsi da fare, di impegnarsi, anche se non sempre lo farà in accordo con te o per te. Ti accorgerai infatti di dover lasciar fare, che sarà meglio non intrometterti con consigli o spiegazioni. Accetta di non essere quella che può decidere, regalagli più spazio

Toro – Un po’ tesa questa Luna opposta, queste energie delle emozioni che oggi tenderanno a farti esagerare, che ti metteranno in condizione di reagire in modo forse eccessivo alle provocazioni, alle situazioni del momento. Prova a rifugiarti spesso nella fantasia, in una dimensione distratta, lontana.

Gemelli – Se davvero vorrai fare qualcosa di piccolo, o prenderti cura di un impegno, di una imperfezione, lo dovrai fare sfidando gli altri, andando contro le idee di chi vive solo in modo apparente, solo in grande, di chi non accetta le piccole incombenze. Ma hai ragione tu, non bisogna trascurare nulla.

Cancro – Davvero questa Luna così ribelle ti mette in una posizione molto delicata. Perché oggi litigherai volentieri con tutto e con tutti tranne che con la fantasia, con l’immaginazione, con le idee che ti portano lontana da ogni cosa. Usa la libertà dei pensieri per evitare le tensioni che si rincorrono intorno a te.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Leone – Non dare assolutamente retta a emozioni tanto profonde quanto sbagliate, a quella strana insoddisfazione che ti porterebbe a reagire non bene a tutto, a chi hai vicino, ma persino contro te stessa. Scegli di distrarti, convinciti che si tratta di un effetto ottico delle stelle, che la calma sia la risposta migliore.

Vergine – Decisamente hai la possibilità di usare al meglio quelle emozioni che oggi, se lasciate libere di fare, combinerebbero disastri, non ti aiuterebbero affatto. Ti basterà saper far dialogare la mente con la fantasia, lasciarti libera di credere, di sognare, di sentirti capace di mille cose. Sarà divertente.

Bilancia – Non ascoltare la voce della Luna (debole) che oggi vorrebbe convincerti a fare mille cose per sentirti a posto, per non fare brutta figura con niente e con nessuno. Dovresti, al contrario, vivere ogni cosa con grande leggerezza, agendo in modo spontaneo, senza mai esagerare con niente.

Scorpione – La Luna ha scelto proprio il tuo segno per fare rumore, per mettere a soqquadro il cielo. Ecco perché dovrai fare l’impossibile pur di non assecondare mai le emozioni, pur di evitare che gli impulsi o le provocazioni abbiano la meglio. Diluisci le tensioni sognando cose a colori.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Sagittario – Parola d’ordine per la giornata di oggi: non avere paura. Non devi insomma far parlare i timori, credere di non poter controllare o gestire strane emozioni che ti arrivano da lontano. Scegli di rispettare il tuo bisogno di avventura e di fantasia, di non farti condizionare da ciò che non conosci.

Capricorno – Dovrai fare di tutto per proteggerti da una persona che oggi ha voglia di scontrarsi, di litigare, che sembra ribellarsi a tutto e a tutti ma senza nemmeno sapere bene il perché. Fallo distraendo l’attenzione dal presente, immaginando qualcosa di bello da condividere con chi vorrebbe crearti un problema.

Acquario – Oggi il tuo mood potrebbe essere delicato, difficile: pesano forse pensieri e preoccupazioni legate al lavoro o alle cose da fare, per questo il giovedì non sarà sempre al massimo. Usa la tua grande capacità di immaginare, perché solo così riuscirai a mettere la giusta distanza da ciò che non ti piace.

Pesci – Sarai uno dei pochi segni capace di andare d’accordo con questo giovedì dalle emozioni strane, dai pensieri complicati. Vero, la Luna avrà da ridire anche con il tuo modo di fare, ma sicuramente potrai e vorrai mettere in gioco tutto l’amore per la fantasia, per il colore e la libertà di pensiero. Ti piacerà.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di venerdì 4 febbraio: le stelle di domani su lavoro e amore proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.