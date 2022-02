Oroscopo di Barbanera 3 febbraio: molti alti e bassi questo giovedì

Ariete (21/3 – 20/4) – Interessanti prospettive finanziarie, frutto di un’intuizione, da valutare con esperti. Per migliorare la situazione economica, gestite bene i contatti.

Toro (21/4 – 20/5) – La giornata si prospetta piacevole e rilassata, specie se la trascorrerete insieme alla vostra dolce metà. Serenità, capacità di adattamento.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Naturale svegliarsi fuori fase con la Luna in Pesci. Un pronto rimedio? Non rimuginate sui vostri guai e occupatevi di qualcuno in difficoltà.

Cancro (22/6 – 22/7) – Amore, amore e ancora amore per tutti voi. Le vostre azioni s’impennano decisamente verso l’alto, agite senza tentennamenti o timidezza.

Leone (23/7 – 23/8) – Nuove proposte di lavoro, ma è bene accertarsi che non siano promesse inconsistenti o evanescenti. Affetti e famiglia reclamano attenzione.

Vergine (24/8 – 22/9) – Urano e Venere in combutta con la Luna vi scuotono dal torpore. L’amore per voi stessi vi convince che meritate una storia sincera.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Meglio non concentrarsi su una sola grande idea fissa in testa, il periodo richiede una buona dose di elasticità e un’ampia gamma di obiettivi.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Sorprese e colpi di scena ribaltano le vostre convinzioni su un rapporto. Brutto o bello, giusto o sbagliato, sono parole prive di significato.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Affrontati con calma e lucidità, gli ostacoli possono essere superati. Una lunga discussione con un vostro caro porterà a una nuova presa di coscienza.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Che momento stimolante! Il primo a subirne gli effetti è il cuore, piacevolmente solleticato da un incontro in una compagnia di nuovi amici.

Acquario (21/1 – 19/2) – A parte una spesa non preventivata, si preannunciano ore tranquille da ogni punto di vista. Chi opera nel sociale oggi si darà tanto da fare.

Pesci (20/2 – 20/3) – Che giovedì esaltante, pieno di soddisfazioni, con la Luna nel vostro segno. Occasioni golose, appoggi e colpi di fortuna su tutti i fronti.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

