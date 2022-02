0.0 con Oscar di Montigny. Istantanee dal futuro per la business community globale con tutte le trasformazioni in ambito digital, marketing e corporate communication destinate a cambiare le nostre vite. Puntata del 3 febbraio 2022: Non solo Covid-19: nel 2022 i grandi temi saranno il clima e la biodiversità. I podcast di Forbes Italia.

Ascolta “Non solo Covid-19: nel 2022 i grandi temi saranno il clima e la biodiversità” su Spreaker.

L’articolo Non solo Covid-19: nel 2022 i grandi temi saranno il clima e la biodiversità è tratto da Forbes Italia.