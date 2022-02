“Non è vero niente”: Raffaella Fico replica alle insinuazioni, lo sbugiarda senza pietà

L’ex concorrente del GF VIP torna a parlare di questo delicato argomento. Raffaella Fico ammette tutto, sbugiardato completamente proprio lui

Dopo la sua partecipazione al GF VIP di quest’anno, durata circa un mese, Raffaella Fico non ha fatto molto altro. Complice anche la pandemia, che ha rallentato tutti i programmi televisivi, la modella sembra essere sparita nel nulla. L’unica occasione in cui la si poteva vedere era lo studio del GF VIP, che durante le dirette ospita tutti i concorrenti eliminati per commentare i fatti che succedono nella casa. Da qualche settimana, però, la Fico è scomparsa anche da lì. Dopo numerose indiscrezioni, lanciate soprattutto da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, finalmente Raffaella ha svelato tutto.

Raffaella Fico dice tutta la verità

La partecipazione al GF VIP è un’enorme rampa di lancio. Anche se si è già famosi, infatti, la partecipazione al reality show di Canale5 può ravvivare un po’ la fiamma di ogni personaggio, rinnovandolo agli occhi dei telespettatori. Il reality, però, è anche un grande palcoscenico che espone tutti i concorrenti a gossip e voci irriverenti non solo durante la partecipazione, ma anche per molto tempo dopo la fine del gioco.

Una delle voci più irriverenti che commenta spesso il GF VIP è quella di Gabriele Parpiglia, autore che a Casa Chi, il programma della web rete 361tv condotto da Rosalinda Cannavò, porta spesso chicche e gossip riguardanti i gieffini. In una delle ultime puntate, Parpiglia ha commentato la assenza di Raffaella Fico dallo studio del GF VIP durante le puntate in diretta. “Non è mai più andata in studio, non è più presente, è come se non avesse fatto più parte del GF Vip” ha commentato. “Non viene più, non vuole avere più niente a che fare con questo Grande Fratello”.

La sentenza di Parpiglia sembrava definitiva e incorniciava la Fico in un quadro di litigi e incomprensioni che l’avrebbero portata ad abbandonare il programma. La modella, però, non ha fatto attendere la sua replica, che ha sbugiardato tutte le voci. “Perché non sono più in studio? Adesso mi sono presa qualche puntata di vacanza” ha commentato in un’intervista radio. “Ma tornerò presto in studio, per assistere alle dirette di Alfonso Signorini”.

Nessuna grande litigata e nessun desiderio di dimenticare l’esperienza al GF VIP, per Raffaella Fico. Presto, quindi, la rivedremo insieme agli altri concorrenti eliminati per assistere a questa dirittura d’arrivo del reality di Alfonso Signorini.

The post “Non è vero niente”: Raffaella Fico replica alle insinuazioni, lo sbugiarda senza pietà appeared first on Ck12 Giornale.