Isola dei Famosi, Mediaset può farsi perdonare: a lei il posto da opinionista

Novità all’orizzonte per “L’Isola dei Famosi”: quest’anno un amatissimo ex-concorrente potrebbe ritornare nelle vesti di opinionista.

La scorsa edizione de “L’Isola dei Famosi” ha visto avvicendarsi sulla spiaggia dell’Honduras numerose personalità carismatiche e determinate, cui il pubblico si è appassionato immediatamente. Uno dei personaggi più amati in assoluto è stata la conduttrice e modella piemontese Elisa Isoardi. La Isoardi, divenuta celebre anche grazie alla sua relazione, ormai relegata nel passato, con il leder della Lega Matteo Salvini, si è dimostrata un concorrente coriaceo.

Elisa ha saputo mettere in gioco le proprie fragilità, sfoderando comunque una forza fisica e mentale non comune. Ha inoltre funto da collante per il gruppo di naufraghi, e si è imposta come leader naturale di Cayo Cochinos. Prestante nelle prove di agilità, ferrea nei momenti più duri, Elisa è stata certamente un faro per i compagni nel reality di Mediaset, e ha dato prova di grande umiltà ed empatia. Un improvviso infortunio all’occhio ha purtroppo interrotto il suo luminoso percorso nel survival-game, di cui era già vincitrice morale: Elisa Isoardi ha dovuto infatti tornare in Patria per accertamenti medici. Un tizzone rovente le era infatti finito sul volto e la produzione, chiaramente preoccupata, ha voluto tutelare la sua salute, nonostante la volontà di Elisa fosse quella di rimanere nel gioco. Ma la prossima edizione de “L’Isola dei Famosi” potrebbe portare ad Elisa il giusto riconoscimento: vediamo perchè.

Elisa Isoardi a “L’Isola dei Famosi”? Nuove opportunità in vista per la conduttrice Mediaset

Dopo il suo invidiabile percorso a “L’Isola dei Famosi“, Elisa Isoardi è scomparsa dai radar, prendendosi una pausa dal mondo dello star-system. Come ha lei stessa affermato: “Volevo ritrovare la serenità… La grinta che mi appartiene e che in certi momenti ha faticato a esprimersi. Dopo 18 anni di carriera, quando la “macchina” si ferma è come se si fermasse tutto.”. La conduttrice sembra attualmente pronta ad abbracciare nuovi progetti e sfide professionali, e non è escluso un ruolo preminente proprio nel reality di Mediaset. La Isoardi, infatti, potrebbe recuperare il terreno perso nell’edizione in cui ha militato da naufraga, rivestendo quest’anno l’ambito ruolo di opinionista.

Ai nomi in lizza per il parterre di Ilary Blasi si aggiunge anche quello della bella Elisa, che potrebbe affiancare, o sostituire, la caldeggiata Vladimir Luxuria. Certamente la sua presenza sarebbe un enorme valore aggiunto per il programma, che si assicurerebbe una fetta di fan imponente, ma il dubbio permane: le trattative sono in corso? Attendiamo conferma ufficiale.

