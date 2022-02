“Il Mattarella degli ultimi 7 anni? Scordatevelo”. Severgnini sconvolgente dalla Gruber: “Ecco che presidente sarà” | Video

“Hai visto un capo di Stato diverso da quello degli ultimi 7 anni?”: Lilli Gruber ha posto questa domanda a uno dei suoi ospiti a Otto e mezzo, Beppe Severgnini, chiedendogli di commentare il discorso di insediamento tenuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi in Parlamento. “Non è stato duro come Giorgio Napolitano nel 2013 – ha detto il giornalista del Corriere della Sera – ma d’ora in avanti me lo aspetto meno indulgente“.

Severgnini, poi, ha sottolineato come Mattarella sia stato molto netto su alcuni aspetti in particolare. Uno di questi riguarda la magistratura, il Csm, i giudici. A quel punto ha di nuovo preso la parola la conduttrice, che ha fatto notare: “Quando il presidente ha aperto quel capitolo è stato parecchio applaudito. Quelli sono stati i passaggi più applauditi in aula, forse anche per il fatto che ci sono un po’ di tensioni tra i politici e la magistratura”.

Commentando quell’affermazione, allora, Severgnini ha detto: “Si, anche se le soluzioni da una parte e dall’altra sono diverse. Non è che la destra vuole le stesse cose della sinistra, però tutti vogliono qualcosa. Il problema esiste: la lunghezza dei processi è intollerabile”. Alla fine il giornalista non ha potuto non ricordare i passaggi del discorso dedicati ai giovani e alle donne: “Non sembrava retorica”.