GF Vip | “Coma stai messa, ripigliati”: per lei una gaffe incredibile, ha tutti contro [FOTO]

Gaffe clamorosa per una delle tre Princess del GF Vip: l’erroraccio fa il giro del web, l’ilarità dilaga sui social.

Il Festival di Sanremo, celeberrima kermesse canora italiana, dà alla testa un po’ a tutti, anche ai Vip più mormorati. E’ quanto successo a Clarissa Selassiè, la Princess eliminata dal reality di Alfonso Signorini. Clarissa, una volta uscita dal gioco, si è sempre profusa in un tifo sfegatato per le sorelle rimaste in gara, e sostiene anche altri concorrenti in nomination. E’ quanto ha fatto anche per scongiurare l’uscita di Delia Duran, pregando il suo fandom di riservare a lei il voto per la salvezza.

Da brava amante della musica, ovviamente Clarissa non si è fatta sfuggire la serata inaugurale di Sanremo, battezzata da un intervento alquanto clamoroso: tra gli ospiti invitati alla rassegna figuravano infatti i Maneskin, usciti trionfanti dalla scorsa edizione con la hit “Zitti e buoni”. Ma che cos’ha combinato Clarissa, per provocare le reazioni beffarde del web?

Clarissa Selassiè e il tifo per i Maneskin: la trollata è dietro l’angolo

Fan accanita della rock band italiana, Clarissa ha ingenuamente proposto ai fan una storia su Instagram in cui tifava per la loro vittoria a Sanremo. I Maneskin, già vincitori della kermesse nello scorso anno, nonché mattatori all’Eurovision Song Contest, sono reduci da una lunghissima tournée negli States e in altri Paesi esteri. Dopo il successo di “Zitti e buoni”, infatti, hanno lanciato successi del calibro di “I wanna be your slave”, “Mammamia” e la cover del brano “Beggin”.

Hanno nuovamente calcato il palco dell’Ariston nella serata d’apertura, stavolta in veste di super-ospiti, ma il dettaglio sembra essere sfuggito alla frizzante Princess. I Maneskin si sono infatti esibiti con la loro hit più celebre, proponendo anche il nuovo singolo “Coraline”, una ballad dal sapore nostalgico. Clarissa, convinta che la band fosse attiva nella competizione, ha scritto con entusiasmo nella sua storia: “Devono vincere!“, e il contenuto nono è sfuggito a fan e amanti del gossip. Il web si sganascia, e alcuni utenti commentano: “Non so se ridere o piangere per Clarissa. Che fa post a favore dei Måneskin con tanto di scritta “DEVONO VINCERE”? Ma questi figlioli con sta canzone hanno vinto gli Eurovision e l’edizione 21 di Sanremo!“.

Non so se ridere o piangere per Clarissa.

Che fa post a favore dei Måneskin con tanto di scritta “DEVONO VINCERE” ma questi figlioli con sta canzone hanno vinto gli eurovision e l’edizione 21 di Sanremo. #sanremo2022 #gfvip pic.twitter.com/o8iDksAZ0y — nicole🫐 (@imnichi_) February 1, 2022

Un altro abitante di Twitter commenta derisorio: “AAAAAH CLARISSA SELASSIÈ erano ospiti!! CON QUESTA CANZONE HANNO VINTO GLI EUROVISION.. Secondo te sono lì a Sanremo per cosa? aaaaaama come stai messa… ripigliati!”.

AAAAAH CLARISSA SELASSIÈ erano ospiti!! CON QUESTA CANZONE HANNO VINTO GLI EUROVISION.. Secondo te sono lì a Sanremo per cosa? 😂😂😂😂maaaaama come stai messa… ripigliati #gfvip #GFVip2021 pic.twitter.com/7Dpe6a7bTU — Soleil Sorge.. se non ci fossi tu? 😎 (@supersprint88) February 1, 2022

Insomma, anche gli ex gieffini sono sempre sotto lente di ingrandimento. Come reagirà Clarissa allo sbeffeggiamento mediatico?

The post GF Vip | “Coma stai messa, ripigliati”: per lei una gaffe incredibile, ha tutti contro [FOTO] appeared first on Ck12 Giornale.