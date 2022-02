“deve-avere-un-rapporto-sessuale”:-disastro-della-regia-al-gf-vip,-provvedimenti-disciplinari-immediati

La regia del GF Vip manda un fuori onda del confessionale: le rivelazioni shock di Barù fanno tremare gli autori del reality.

Il pubblico dei reality, ormai, è a conoscenza di come gli autori cerchino di pilotare i concorrenti alla ricerca di reazioni estreme. Il GF Vip non è certamente esente da tale meccanismo, e i protagonisti delle varie edizioni sono spesso richiamati in confessionali per confrontarsi con un vasto assortimento di psicologi. Solitamente, però, tali parentesi private non vengono mai rivelate al grande pubblico: é quanto successo invece nelle ultime ore.

Il protagonista del madornale fuori onda è il verace food influencer Barù che, in un pressante confronto con la psicologa, si lascia andare a rivelazioni clamorose. Vediamo cos’è successo.

GF Vip, Barù spiffera ogni cosa: “Sono carini loro due insieme…”, stroncata la love-story

Da quando Barù ha fatto ingresso nel reality, molte donne si sono interessate al carismatico enologo toscano. Jessica Selassiè, in particolare, è caduta vittima del suo fascino rude, e sui social dilaga un tifo sfegatato per la presunta coppia. Su Twitter circola addirittura l’hashtag #jerù, connubio tra i nomi di entrambi i concorrenti. Sebbene Jessica e Barù sembrino condividere un’innegabile complicità, l’ipotesi di una love-story a favore di telecamere è sempre più remota.

Barù, mosca bianca nello star-system, non si piega ai suggerimenti di pubblico e autori, e si adegua malamente alle sollecitazioni della produzione, come il contenuto del seguente fuori onda dimostra. La regia ha infatti trasmesso, forse per un grossolano errore, uno spezzone di video in cui Barù si confronta con una psicologa arruolata nella produzione. La professionista lo pungola, spingendo Barù ad esprimersi nei confronti di Jessica: il risultato è madornale. Ecco il controverso dialogo.

“Mi fate solo domande sul mio corpo e su robe sentimentali… Basta!“, esordisce Barù. La psicologa conviene con lui, e aggiunge: “Ti hanno anche sollecitato, dicendoti che le spalmava la crema sulla coscia (Gianluca a Jessica, n.d.r.)…”. Il food influencer allora esclama: “Hai capito a che livelli? Poi mi guardava… vedevo lei che mi stava guardando… Vabbè… Io spero nell’amore tra Gianluca e Jessica, sarebbe tutto più leggero per me. Carini loro due insieme, secondo me, no?“. A questo punto entrambi scoppiano a ridere in modo complice.

Barù non si piega al copione: produzione del GF Vip sotto accusa

Sembra ormai palese che Barù non covi alcun interesse per la Princess, anzi, vive con insofferenza il crescendo di pressioni da parte degli autori e del pubblico. Un utente commenta indignato: “Hanno fatto apposta a lasciare aperto il confessionale di Barù. Perché si sono messi in testa che Jessica deve avere un rapporto sessuale con sto Gianluca, non che amico di besciamella. Vogliono dare visibilità a questi”. Di seguito, il video del confessionale di Barù.

Hanno fatto apposta a lasciare aperto il confessionale di baru.Perché si sono messi in testa che jessica deve avere un rapporto sessuale con sto gianluca, non che amico di besciamella.Vogliono dare visibilità a questi, #GrandeFratelloVip #GFvip — alessandro.b.81 (@alex271110) February 3, 2022

Il fuori onda è stato trasmesso per errore o per calcolo? Nella prima eventualità, molto probabilmente una testa è in procinto di saltare, nella produzione del GF Vip. Attendiamo ulteriori indiscrezioni in merito.

