Con cosa si è presentata sul palco Giusy Ferreri. Microfono? Non proprio: Sanremo sotto-choc | Guarda

Giusy Ferreri ha ancora spiazzato i telespettatori di Sanremo. Il motivo? Si è presentata nuovamente sul palco dell’Ariston con un megafono. Molti tra chi ha girato su Rai 1 nella serata di giovedì 3 febbraio si chiedono il perché di questa scelta. A spiegarlo era stata lei stessa. “È stata una scelta artistica molto mirata perché il brano è stato concepito con queste sonorità che rimandano ad un mondo retrò, dove la voce in due punti del brano – ha detto la diretta interessata in conferenza stampa – ha una sonorità di una voce come se arrivasse da un grammofono”.

E ancora: “Per cui il megafono nautico è lo strumento migliore per riprodurre questo tipo di effetto, perché non è amplificato e ho dovuto amplificarlo direttamente io col microfono sul palco ed è l’unica cosa che riportava questo suono vintage”.

Ma non è finita qui. Il suo intento era anche quello di spiegare a chi la guardava che il brano cantato fa parte di un album ben più ambio. “Per cui – ha proseguito – l’idea del megafono usato dai registi e il grammofono che rimanda sempre a queste atmosfere retrò. Nell’album c’è anche un brano che vuole essere un omaggio a Federico Fellini, per creare questa cornice di un album pieno di versatilità come se fossero tanti piccoli film”. Svelato dunque il mistero che ha generato parecchi sospetti tra gli utenti del web.