“Bambina, resta”. Iva Zanicchi travolge Lorena Cesarini, poi gela l’Ariston: “Il mio Festival può finire qui”

Forse non vincerà Iva Zanicchi, ma è già la grande protagonista del Festival di Sanremo 2022. A 82 anni, l’Aquila di Ligonchio conquista il pubblico dell’Ariston con Voglio te, appassionata ballatona old style ricca di pathos e passione. Molti su Twitter non apprezzano il testo (che si concede qualche licenza erotica sorprendente), ma riconoscono alla cantante una interpretazione vocale impeccabile: “Meglio di Emma e Laura Pausini messe insieme”, sottolinea qualcuno in tempo reale, riferendosi alle due cantanti che si erano esibite prima di lei, rispettivamente come artista in gara e ospite d’eccezione.

Iva rinuncia a scendere le scale dell’Ariston: “Ieri mi sono fatta male al ginocchio”, confida. Poi però accetta la sfida e rivolgendosi alla co-conduttrice Lorena Cesarini esclama: “Bambina tu resti qua”, prima di risalire i gradini con passo deciso. E dopo la performance, ancora a pieni polmoni, urla alla platea, tra il commosso e il ringhioso: “Per me il Festival può finire qui!”, mentre tutti gli spettatori si alzano in piedi e applaudono convinti.

Una standing ovation per quello che Iva è stata per Sanremo e per la musica italiana, e per quello che ancora oggi è: una straordinaria donna di spettacolo, istrionica, verace, empatica, in grado di illuminare da sola una intera porzione di show.