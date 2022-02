anna-tatangelo-da-brividi,-che-bel-regalo-per-i-suoi-fan:-non-lo-aveva-mai-rivelato-prima

I ricordi riaffiorano con vigore per Anna Tatangelo. L’emozione è palpabile e la cantante vuole svelare tutto: ecco la verità

E’ iniziato il Festival di Sanremo e per molti artisti è una buona occasione per mettersi in gioco con la propria musica. Anche per i cantanti che non partecipano, poi, il Festival è il momento giusto per ripercorrere con la mente le proprie esperienze sul palco dell’Ariston e riviverne le emozioni. Per Anna Tatangelo, che oggi è anche conduttrice e opinionista oltre che cantante, è proprio questo secondo il momento di vita che sta vivendo. Sui social è arrivata una sua rivelazione inaspettata, un vero regalo per i fan.

Anna Tatangelo senza veli: “Non ve l’ho mai detto”

La cantante di Sora ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2002, a soli quindici anni. La sua incredibile voce ha sconvolto tutti e l’ha portata a vincere la gara di Sanremo Giovani con il brano “Doppiamente fragili”. Successivamente le sue partecipazioni sono state altrettanto di successo, ma nessuno si è tolto dalla mente quella giovane ragazzina che calcava con una sicurezza incredibile il palco più importante d’Italia.

Da qualche anno, Anna Tatangelo si è lanciata anche in TV. Già nel 2010, infatti, aveva partecipato come giudice e coach a X-Factor; due anni dopo, poi, ha fatto la giurata a Miss Italia. Un programma tutto suo, però, è arrivato solo nel 2021 con Scene da un Matrimonio, di cui è l’unica conduttrice. Un altro grande programma che l’ha ospitata come coach è All Together Now, con Michelle Hunziker.

La visione di Sanremo, però, ha probabilmente scatenato molti ricordi nella mente della cantante. Su Instagram, infatti, si è lasciata andare a una confessione mai detta prima di quel momento. La cantante ha raccontato che nel 2001, cioè l’anno prima di partecipare a Sanremo, stava guardando il Festival con la mamma sul divano. “Mentre guardavamo insieme i grandi artisti esibirsi, le chiesi: mamma secondo te un giorno ci sarò anch’io su quel palco?”. La mamma di Anna Tatangelo le rispose: “Tu credici davvero e un giorno sarai lì anche tu”.

Una condivisione di un ricordo personale che per Anna significa molto e che, da oggi, sarà parte della conoscenza condivisa con i suoi fan. Chissà che nel futuro la cantante di Sora possa ritornare sul palco dell’Ariston a far sentire la sua voce.

