“pessimi-tutti-e-due”:-alex-e-delia-presi-in-giro,-un-gesto-che-scatena-il-finimondo-[video]

Alex e Delia, la coppia più chiacchierata del momento diventa una parodia già virale sui social: a schernirli sono due concorrenti del GF Vip.

Il GF Vip è il reality per antonomasia, seguito da milioni di spettatori trepidanti. I concorrenti, di anno in anno, si passano il testimone della celebrità provvisoria, diventando combustibile per i social media e generando un quantità di rumors impressionante. In quest’edizione una coppia in particolare emerge per controversie e pettegolezzi in rete: si tratta ovviamente del binomio Alex Belli/Delia Duran, i coniugi fautori dell’amore libero.

Se Alex si è concesso una liaison dangereuse con l’influencer Soleil Sorge – salvo poi ritornare mesto al suo matrimonio-, Delia ha scelto di diventare una nuova concorrente nel reality. I due hanno sdoganato definitivamente il concetto di amore libero, che prevede la fluidità nei rapporti intimi, come spiegato ampiamente in sede di prime time. Nonostante le dinamiche siano ormai piuttosto chiare, Delia e Alex non si sottraggono certo a litigi, urlacci e scenate in prima serata. I loro siparietti sono ormai una parentesi consueta e puntuale, immancabile per il pubblico, come la migliore delle soap opera. I restanti concorrenti in gara vivono con insofferenza la sistematica ripetizione delle loro vicende, e hanno trovato un escamotage per sdrammatizzare i teatrini dell’attore e della modella venezuelana.

Barù e Davide scimmiottano Alex e Delia: l’imitazione diventa virale

Davide Silvestri, attore rodato, e Barù, rampollo di nobile stirpe nonché noto food influencer, hanno scelto di riproporre al pubblico la saga di Delia e Alex in chiave tragicomica. Barù, nelle vesti di Alex, ricalca il ruolo del bello e maledetto, mentre Davide impersona l’affranta Delia, e il risultato è certamente esilarante. Ecco un video delle loro gag:

Se non hai capito cos’è successo tra Alex e Delia, questo video è quello che fa per te 😂✈️ #GFVIP pic.twitter.com/OFHLVcRy5k — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 1, 2022

Chiaramente la loro parodia è diventata virale in brevissimo tempo, e ha divertito milioni di utenti nel web. Alcuni fan del programma, però, non fanno mancare le polemiche. L’imitazione satirica è infatti letta da alcuni come una coltellata alle spalle, come questo tweet dimostra: “Quello che vuole fare lo spiritoso e’ esattamente quello che e’ amico di una del teatrino. Se ti disturba sta cosa la devi volere fuori se no la cosa va avanti. Pessimi tutti e due!“.

Quello che vuole fare lo spiritoso e’ esattamente quello che e’ amico di una del teatrino. Se ti disturba sta cosa la devi volere fuori se no la cosa va avanti. Pessimi tutti e due. — lamusicanelcuore (@AmicoFilippa) February 1, 2022

La maggioranza di spettatori, comunque, sembra apprezzare calorosamente l’imitazione azzeccata di Barù e Davide: “Dovete fare vedere questi video in puntata . Sono più credibili loro due di sto circo da 5 mesi!“.

Dovete fare vedere questi video in puntata . Sono più credibili loro due di sto circo da 5 mesi.

E dei copioni che trovano in casa delle puntate #gfvip — 🟡 Tiziana sulla Luna 🤺 (@tizianasullalun) February 1, 2022

Anche i teatrini più triti e abusati possono diventare una fucina di immaginazione e creatività, come Davide e Barù dimostrano nelle loro gag. Continuerà la parodia della coppia più chiacchierata del momento?

