Oroscopo di Paolo Fox 3 febbraio: giovedì “alternativo” per amore e lavoro

Ariete – In amore la Luna oggi è dissonante, ma poi tutto si recupera: basta con le polemiche! Sul lavoro, la primavera sarà importante, non mollare!

Toro – Venere è dalla tua parte: cerca di lasciarti andare. Sul lavoro, non puoi fare troppe cose contemporaneamente: sii paziente!

Gemelli – Venere è neutrale, gli amori nati da poco non sono stabili. Sul lavoro, presto ci sarà un risveglio!

Cancro – Favoriti i nuovi incontri, ma cerca di parlare adesso (non sabato o domenica) se c’è qualcosa che non va in amore. Sul lavoro, stai per cambiare aria: cerca di voltare pagina e di andare oltre!

Leone – La Luna non è opposta e hai voglia di superare i problemi in amore. Sul lavoro, il momento di tensione è alle spalle, ma ci sono problemi legati al denaro!

Vergine – In amore i nuovi rapporti sono interessanti: lasciati andare, ora il tuo cuore è libero di volare. Sul lavoro, non c’è tanta energia oggi!

Bilancia – In amore bisogna cercare delle soluzioni, non essere precipitoso. Sul lavoro, bisogna ripartire da zero: buone occasioni da marzo!

Scorpione – Gli amori che nascono ora sono importanti. Sul lavoro, Giove è dalla tua parte: ora puoi fare qualcosa di più, soprattutto se hai un’attività tutta tua!

Sagittario – La Luna è contraria e oggi non ti senti al massimo in amore. Sul lavoro, vanno risolte, con cautela, alcune questioni legate al denaro!

Capricorno – La Luna è dalla tua parte, la giornata è interessante e sei molto creativo. Sul lavoro, il periodo non è negativo. Anzi, ora dei progetti possono diventare importanti!

Acquario – In amore le stelle ti aiutano, ma forse c’è ancora qualcosa che non va: conti in sospeso per le coppie di vecchia data. Sul lavoro, discussioni in arrivo: cerca di gestire i problemi e di farlo in fretta!

Pesci – Bella carica emotiva, la giornata promette bene in amore. Sul lavoro, non trascurare le amicizie: sono fondamentali per tutto!

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

