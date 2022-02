Oroscopo di Barbanera 2 febbraio: mercoledì di incertezze nelle relazioni

Ariete (21/3 – 20/4) – I periodi meno smaglianti hanno il pregio di portarvi a considerare diversamente le situazioni, a provare a mettervi nei panni degli altri.

Toro (21/4 – 20/5) – Sotto la luce della Luna in Pesci, anche le fantasie più ardite diventano realizzabili. Azioni improvvise e ponderate. Prospettive di successo.

Gemelli (21/5 – 21/6) – L’umore non sarà brillante, ma coltivate la vita sociale, anche se probabilmente apprezzerete la serenità di un momento di solitudine.

Cancro (22/6 – 22/7) – Giornata ottima capeggiata dalla Luna in Pesci, che dà una bella pennellata rosa al quadro della vita. Eventi prodigiosi ai quali non pensavate.

Leone (23/7 – 23/8) – Una ferrea organizzazione vi terrà al riparo da eventuali ostacoli. Fase di introversione nel quale sarà piacevole coltivare i vostri interessi.

Vergine (24/8 – 22/9) – Divergenze di opinione vi rendono insofferenti. Le stelle consigliano un atteggiamento più duttile, forse la vita a due chiede una verifica.

Bilancia (23/9 – 22/10) – L’agitazione che regna nell’ambiente familiare in qualche modo vi disturba. Non amate le polemiche, specie per questioni che ritenete secondarie.

Scorpione (23/10 – 22/11) – La Luna preannuncia un recupero della sicurezza in voi stessi. Potete togliervi qualche sassolino dalla scarpa, ma occhio a non farvi dei nemici.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Difficile ma non impossibile oggi mantenere la rotta. Basterà prendere le cose con calma e non scoraggiarsi di fronte ai possibili imprevisti.

Capricorno (22/12 – 20/1) – La Luna mette in luce il vostro lato più sensibile. Aprendovi all’esterno, proverete il desiderio di fare qualcosa per chi è meno fortunato.

Acquario (21/1 – 19/2) – Le prospettive professionali sono ottime, ma i risultati concreti non sono ancora soddisfacenti? Chiedetevi cosa manca, la risposta non è difficile.

Pesci (20/2 – 20/3) – Marte in Capricorno sostiene la vostra Luna. Il risultato è un equilibrio a prova di bomba. Senza perdere la dolcezza, acquisirete sicurezza.

