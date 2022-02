“Non dissolvete il dono del padre”. Beppe Grillo in versione Gesù farnetica e “uccide” Di Maio

E alla fine anche Beppe Grillo ha parlato. Dopo il tweet invecchiato male su Elisabetta Belloni, l'”Elevato” torna a dire la sua sullo scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. La spaccatura tra i due si fa sempre più profonda e c’è il rischio che prima o poi l’ex capo politico organizzi una vera e propria congiura contro l’attuale leader. A differenza di quanto accaduto ai tempi della scalata dell’avvocato ai vertici grillini, questa volta Grillo ha deciso di schierarsi dalla parte di Conte. Un endorsement non così scontato se si pensa che solo qualche mese fa il capo-comico brigava per non consegnare il M5s all’ex premier. Ma tant’è.

In un post sul suo blog, il fondatore del Movimento ha scritto: “Una volta un padre venerabile (Bapu Mahatma Ghandi) disse ai suoi sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Così egli (l’Elevato) non volle essere un padre padrone, ma un padre che dà ai figli il dono più grande. Sicché rinunciò a sé per consentire il passaggio dall’impossibile al necessario”. Poi la frase che sembra essere indirizzata contro Di Maio: “Non dissolvete il dono del padre nella vanità personale (figli miei)“. Un discreto delirio il cui significato è chiaro: Di Maio, stai al tuo posto.

Infine, mantenendo il tono da predicatore, ha chiosato: “Il necessario è saper rinunciare a sé per il bene di tutti, che è anche poter parlare con la forza di una sola voce. Ma se non accettate ruoli e regole restano solo voci di vanità che si (e ci) dissolvono nel nulla”. A corredo una sua foto nei panni di Gesù.