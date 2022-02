francesca-chillemi-e-la-bella-notizia,-ormai-ci-siamo:-“si-sta-per-realizzare-un-sogno”

In arrivo per Francesca Chillemi una bellissima novità, che potrebbe segnare la sua carriera. Manca poco e l’entusiasmo è palpabile

Attrice molto nota al grande pubblico e Miss Italia 2003, Francesca Chillemi è una donna dalla bellezza e dalla bravura uniche. Già conosciuta al pubblico delle fiction di Rai1 per aver interpretato l’irriverente Azzurra in “Che Dio ci aiuti”, oggi sta per tornare sul piccolo schermo con una grandissime occasione lavorativa. I fan sono letteralmente in delirio e l’attesa sta per finire. Al suo fianco, per la prima volta, un attore che ha conquistato tutto il pubblico femminile (e non) e che per la prima volta reciterà in italiano: Can Yaman.

Francesca Chillemi e Can Yaman: ci siamo

Quando Miss Italia 2003 e uno degli uomini considerati sex symbol si uniscono per dare vita a una nuova fiction, l’attesa diventa insopportabile e la voglia di vedere la serie tv supera ogni resistenza. Can Yaman e Francesca Chillemi son pronti per sbarcare su Canale5 con “Viola come il mare”, serie tv che traspone il romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini.

I fan non trattengono l’entusiasmo. Da un lato, infatti, c’è il grande ritorno di Francesca Chillemi in tv dopo le esperienze di successo in “Che Dio ci aiuti”. Dall’altro, per la prima volta i telespettatori potranno assistere a Can Yaman che recita in italiano, una scelta coraggiosa e del tutto inedita.

La serie TV narra le vicende di Viola (Francesca Chillemi), una giornalista televisiva che, dopo la morte di una ragazza di Palermo, scoprirà di avere incredibili doti investigative. Con lei lavora Santo, l’ex caporedattore, grazie al quale Viola conoscerà Francesco Demir (Can Yaman), un poliziotto che conquisterà il cuore di Viola.

La vicenda amorosa tra i due verrà alternata alle indagini di Viola, che scoprirà puntata dopo puntata il suo nascosto talento. Una serie tv che si preannuncia avvincente e incalzante e che, grazie alla bravura e alla bellezza dei suoi protagonisti, si preannuncia un prodotto di successo. I fan non trattengono l’emozione: “I’ll be waiting with impatience” commenta un utente su Twitter. Le voci dicono che questa serie tv dovrebbe essere in uscita a marzo 2022, ma per ora non c’è alcuna conferma.

The post Francesca Chillemi e la bella notizia, ormai ci siamo: “Si sta per realizzare un sogno” appeared first on Ck12 Giornale.