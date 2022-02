“Dove siamo finiti io e Andrea”: Samira Lui rompe il silenzio, rivela cosa sta accadendo a L’Eredità

Dopo tanti giorni di mistero, finalmente Samira Lui svela cosa sta succedendo a L’Eredità. Tutto chiaro su lei e il collega

A L’Eredità un ruolo speciale è quello dei “Professori”. In questa stagione 2021/2022, condotta da Flavio Insinna, a ricoprire questo incarico sono Samira Lui e Andrea Cerelli. I due ragazzi hanno il compito di commentare e approfondire le domande che vengono sottoposte ai concorrenti nei vari quiz, per fornire ai telespettatori informazioni curiose e interessanti. Da qualche giorno, però, i telespettatori hanno notato la mancanza dei due Professori in trasmissione.

Ne Flavio Insinna ne i diretti interessati, fino ad oggi, avevano lasciato commenti sull’assenza. La questione si era quindi complicata, soprattutto perché i telespettatori e i fan non riuscivano a spiegarsi questo lungo silenzio. Oggi Samira Lui ha però sciolto ogni mistero e ha spiegato cosa sta succedendo.

Samira Lui dice tutto: “Non vi preoccupate”

In una carrellata di storie Instagram, Samira Lui ha deciso di prendere in mano la situazione e di spiegare l’assenza sua e del collega Andrea Cerelli da L’Eredità. Dopo la serata di ieri, in cui il loro ruolo è stato ricoperto dalla storica professoressa Roberta Morise, la Professoressa si è lasciata andare e ha svelato tutto.

“Buonasera. Allora volevo rispondere un attimo alle vostre domande. Dove siamo finiti io e Andrea? Non ci siamo più all’Eredità?” ha iniziato così il suo discorso, Samira. Le prime frasi hanno gettato ancora più nel panico i fan della trasmissione, che hanno per un attimo temuto che lei e Andrea fossero stati definitivamente sostituiti.

“Non vi preoccupate che torneremo. Siamo in isolamento, abbiamo avuto il Covid e quindi non siamo presenti al programma” ha poi spiegato. “Però torneremo prestissimo perché stiamo bene e quello è l’importante“. Insomma, anche i due Professori de L’Eredità sono assenti, come molte altre figure dello spettacolo, poiché positivi al virus.

Questa notizia ha tranquillizzato tutti i telespettatori e i fan dei due inediti Professori, che hanno temuto per un breve periodo di non vederli più sul piccolo schermo. Sarà quindi questione di giorni e poi si potrà ritornare alla normalità, con Samira Lui e Andrea Cerelli al fianco di Flavio Insinna.

The post “Dove siamo finiti io e Andrea”: Samira Lui rompe il silenzio, rivela cosa sta accadendo a L’Eredità appeared first on Ck12 Giornale.