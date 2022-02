“Che uomo triste, vergogna”: rabbia contro Barù, gesto sgradevole ripreso dalle telecamere [VIDEO]

Gaffe in diretta per Barù: il suo atteggiamento nei confronti di Delia non è passato inosservato al pubblico, pioggia di critiche per lui.

L’enologo e food influencer toscano Barù è stato la rivelazione di quest’edizione del GF Vip. Schietto, divertente, verace e privo di sovrastrutture, ha conquistato compagni e pubblico con il suo carisma, oltre che per il talento ai fornelli. L’integrazione nel gruppo storico di vipponi è stata pressoché immediata e spontanea e, secondo i sondaggi, c’è una concreta possibilità che Barù approdi alla finalissima del programma.

Rappresenta inoltre un punto fermo, sempre pronto a dispensare pareri e consigli, come accaduto anche nei confronti della new-entry Delia Duran. La modella si è infatti sfogata con lui, mettendolo al corrente dei risvolti della propria relazione con marito Alex Belli, arrivando addirittura ad affidargli temporaneamente l’anello di matrimonio. Barù ha espresso il proprio pensiero, invitandola a prendere le distanze da un uomo da lui ritenuto tossico nelle relazioni e poco limpido negli intenti, senza riuscire a dissipare i dubbi della modella. Ha deciso infine di prendere le distanze dalla questione, esasperato dal modo in cui la vicenda viene da mesi, e ripetutamente, spettacolarizzata.

Barù e il bacio non gradito: il pubblico condanna il gesto plateale in diretta [VIDEO]

Mal sopportando la reiterazione dell’argomento “triangolo”, Barù ha da allora evitato ogni confronto in merito con Delia, prediligendo la compagnia di altri concorrenti in gara. Quando, nell’ultima puntata, Alfonso Signorini ha convocato in studio Soleil, Giucas e Delia, nominati al televoto e potenziali eliminati, si sono svolti i preventivi saluti di rito tra compagni. Dopo che Delia ha baciato affettuosamente Barù per congedarsi, l’enologo è stato visto pulirsi la bocca in modo piuttosto ostentato, celiando con l’amico Davide. Il suo gesto non è sfuggito ai fan del programma, che lo hanno letto in chiave fortemente dispregiativa.

Ecco alcuni commenti in merito: “Ma Barù che si pulisce la faccia dopo il bacio sulla guancia di Delia??!Che uomo triste e di pessimo stile ..vergogna!“.

#gfvip ma baru che si pulisce la faccia dopo il bacio sulla guancia di Delia??!Che uomo triste e di pessimo stile ..vergogna — laura (@beatrix74) January 31, 2022

Un altro utente commenta eloquentemente: “Quanta pochezza in un solo uomo!“. Ecco il video del controverso gesto di Barù:

Delia è risultata però essere la preferita dl pubblico, ed è perciò rientrata in Casa in pompa magna. Verrà messa al corrente dello sfregio messo in atto a sua insaputa dal compagno?

