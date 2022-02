“Basta, così è un complotto”: Roberta Giusti senza pietà, l’ha asfaltata in diretta

L’ex volto di Uomini e Donne, Roberta Giusti, ha lanciato una frecciatina in diretta che non è passata inosservata. Durissime le sue parole

Uomini e Donne è una rampa di lancio molto efficace per ragazzi e ragazze che desiderano entrare nel mondo degli influencer e dello spettacolo. Roberta Giusti e Samuele Carniani, usciti dall’edizione dell’anno scorso del reality di Maria de Filippi, sembrano sulla strada giusta. I due abitano insieme dal 16 dicembre scorso e sembra che la loro relazione stia andando a gonfie vele, nonostante la giovane età.

La coppia, infatti, sta collezionando sempre più follower sui social network e insieme sembrano davvero invincibili. Nelle ultime ore, l’ex volto di Uomini e Donne si è lasciata andare ad alcuni commenti veramente taglienti e il pubblico non ha potuto non notarlo.

Roberta Giusti dice tutto, senza freni

I ragazzi usciti da Uomini e Donne conoscono bene i meccanismi dei reality show. Lo stesso che li ha resi famosi, infatti, ha delle regole interne che vanno rispettate e che spesso sono ignorate dal pubblico. Roberta Giusti e Samuele Carniani sono molto attivi sui social network e mostrano molto delle loro vite. Lunedì sera, i due hanno fatto vedere sulle loro storie di Instagram che stavano seguendo la puntata in diretta del Grande Fratello, di cui probabilmente sono fan appassionati.

Durante il momento del confronto tra Soleil Sorge e Delia Duran per decidere chi sarebbe stata la prima candidata alla finale, i due hanno commentato sulle storie Instagram ciò che stava succedendo. Nei video che hanno postato hanno deliberatamente tolto l’audio, per cui non si sente ciò che si dicono. E’ chiarissimo, però, il messaggio che traspare dalla scritta sotto il sondaggio: “Complotto”.

Questa parola fa capire molto ciò che i due pensano sui meccanismi del GF e su ciò che sta succedendo ultimamente. Come molti altri telespettatori, infatti, probabilmente Roberta Giusti crede che contro Soleil ci sia una sorta di complotto in atto, che invece mette sotto una luce favorevole l’avversaria Delia Duran. E’ probabile che i due difendano Soleil perché, come loro, è uscita ed è stata resa famosa proprio da Uomini e Donne. In ogni caso il loro parere è chiaro e definitivo e sicuramente avrà attirato tante critiche quanti favori.

The post “Basta, così è un complotto”: Roberta Giusti senza pietà, l’ha asfaltata in diretta appeared first on Ck12 Giornale.