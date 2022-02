Andrea Cerelli, nessuna notizia da L’Eredità: monta la preoccupazione dei fan

Il professore de L’Eredità è ormai assente dallo studio da qualche giorno. Di Andrea Cerelli, però, nessun aggiornamento: cosa succede?

L’Eredità è il quiz della primissima serata di Rai1, che precede il TG delle 20. Condotto da Flavio Insinna, si compone di molti giochi che vengono sottoposti ai tanti concorrenti. Il più bravo e fortunato arriva sino in fondo e al gioco della “Ghigliottina” ha la possibilità di portarsi a casa il montepremi.

Ad accompagnare i giocatori e il conduttore lungo tutta la puntata ci sono i “professori” Samira Lui e Andrea Cerelli. I due ragazzi hanno il ruolo di affiancare Insinna nel corso dei vari giochi, svelando dettagli e approfondimenti sulle domande che vengono poste ai partecipanti. Da qualche giorno, però, i due professori di questa edizione de L’Eredità non si vedono in trasmissione. Nessuna notizia su di loro, nessuno sa niente. Cosa succede?

L’Eredità senza Samira Lui e Andrea Cerelli: dove sono?

La puntata de L’Eredità di martedì sera ha visto il glorioso ritorno di una delle prime professoresse, Roberta Morise. La conduttrice calabrese ha affiancato Carlo Conti durante le sue edizioni, nel lontano 2006. Dopo l’esperienza come Professoressa, Roberta ha spiccato il volo conducendo personalmente altri programmi. Ieri sera, però, la talentuosa calabrese è tornata dove tutto è iniziato per affiancare Insinna durante questi giorni di difficoltà.

Da ormai settimane, infatti, a L’Eredità mancano sia Samira Lui che Andrea Cerelli. I due professori sono assenti sia dai social che dallo studio. In trasmissione, nessuno ha parlato di questa mancata presenza ne ha provato a dare alcuna spiegazione. I fan dei due ragazzi, sui social, si stanno scatenando soprattutto contro la trasmissione, che non degna neanche di una parola i due colleghi:

Comunque Insinna non comunica nulla sulla loro assenza!!! Mi sembrerebbe il minimo sindacale saperlo per chi guarda il programma — Elisabetta Galli (@ElisabettaGall2) January 31, 2022

Sebbene il periodo sia comunque noto per le numerose assenze lavorative a causa dei contagi da Sars-CoV-2, sarebbe comunque apprezzabile che il conduttore desse notizie in merito all’assenza dei due. Qualcuno ipotizza che siano in isolamento perché positivi:

@anna_frank2 probabilmente positivo uno ed entrambi x 5 gg a casa… 🙀🙀🙀 Oppure entrambi a Sanremo dipende… 😁😁😁 — Romina Fucà (@NatereF) January 30, 2022

Nessuno sembra saper placare i dubbi del pubblico. Nel frattempo, però, i telespettatori si godono questo viaggio nel tempo con Roberta Morise, che riporta tutti .di almeno dieci anni indietro

