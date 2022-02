“Stanotte era molto agitata”: grande preoccupazione per Lulù Selassié, qualcosa la turba [VIDEO]

Momenti di tensione per Lulù Selassié, la principessa del GF VIP. La notte è il momento peggiore, la situazione è al limite

All’interno della casa del GF VIP i momenti possono essere tanto allegri quanto disperati. La chiusura all’interno di quelle quattro mura per mesi interi, infatti, può portare alla creazione di bellissimi rapporti d’amicizia e d’amore ma, al contempo, può rivelarsi una vera e propria trappola in momenti difficili. E’ proprio di questo secondo tipo il periodo che sta vivendo Lulù Selassié, la principessa d’Etiopia protagonista, insieme alle sorelle, del GF VIP di quest’anno.

Lulù Selassié in difficoltà, la causa è proprio lui

Uno degli ultimi concorrenti costretti ad abbandonare il reality è Manuel Bortuzzo. Il giovane ragazzo non è stato votato dal pubblico, ma ha scelto autonomamente di uscire dal GF VIP a causa di problemi di salute. Durante i quattro mesi vissuti all’interno del reality, Manuel ha instaurato un rapporto d’amore speciale con Lulù Selassié. Dopo i primi mesi, caratterizzati da alti e bassi frequentissimi, il loro rapporto ha preso il volo ed è diventato forte e stabile.

Dal momento in cui Manuel è uscito dalla casa, però, Lulù sta vivendo con molta difficoltà la quotidianità. Se, prima, era abituata ad avere di fianco il suo ragazzo, oggi si trova da sola e questa sensazione, del tutto inedita, la mette in crisi. A raccontarlo è stata Miriana Trevisan, che con Lulù condivide la camera: “Vado a riposare un po’ perché Lulù stanotte era molto agitata. A parte che pare stia così, ma le manca Manuel…erano due colibrì eh. Vedi questo corridoio? Vedere Lulù senza Manuel è stranissimo per me“.

Zia miri che parla di #luluemanuel parte 1.

Lulù è forte ma le manca manu #fairylu #gfvip pic.twitter.com/mTBEWorWcX — Lola Grullita 🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) January 31, 2022

Lulù ha ammesso le sue difficoltà nell’affrontare le giornate senza Manuel. A rattristarla, però, non è solo l’assenza del fidanzato. Ciò che Lucrezia lamenta è anche la lontananza che sta percependo da parte degli altri inquilini della casa.

Lulu: vorrei essere distratta !! Ma non c’è nessuno! Senza Manuel mi sento sola! Quando le persone erano tristi io c’ero, per me no! #gfvip #fairylu pic.twitter.com/LrdlVWheVK — Pressati193 🛋 (@panic193) January 30, 2022

Insomma, pare che al GF VIP le relazioni vengano vissute con un’intensità molto più forte di ciò che avverrebbe normalmente nella realtà. A causare questo, probabilmente, è la chiusura forzata all’interno delle quattro mura della casa, che amplifica ogni sensazione. Per Lulù Selassié si prospettano giorni e settimane molto difficili, soprattutto alla luce del fatto che alla finale manca ancora un mese.

