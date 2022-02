Oroscopo di Paolo Fox 2 febbraio: amore e lavoro di questo mercoledì

Ariete – In amore oggi potrebbero esserci delle discussioni, fai attenzione. Sul lavoro, bisogna sanare un po’ di debiti del passato!

Toro – Venere e Marte sono favorevole: ti vuoi sposare o convivere? Approfittane ora! Sul lavoro, occhio alle questioni economiche: impegni importanti in arrivo!

Gemelli – La Luna è dalla tua parte al mattino, ma nel pomeriggio ci sarà dell’incertezza. Sul lavoro, cerca di pensare a un cambiamento: favoriti i nuovi contatti, soprattutto dal 14!

Cancro – In amore da diverse settimane qualcosa non va come vorresti. Sul lavoro, tra aprile e maggio bisognerà prendere delle decisioni!

Leone – In amore hai tante tensioni: Saturno è opposto e non riesci a lasciarti andare. Sul lavoro, cerca di portare avanti un progetto: novità in arrivo in primavera!

Vergine – Bene, l’amore è favorito: cerca di non essere timido e di non isolarti. Sul lavoro, il cielo è bello e promette grandi cose attorno al 7!

Bilancia – Ora bisogna essere chiari in amore, forza. Sul lavoro, le questioni professionali sono importanti e dopo il 14 potrebbe arrivare una svolta!

Scorpione – In amore le coppie in crisi possono recuperare, ma tu difficilmente dimentichi. Sul lavoro, potrebbero arrivare presto belle notizie: avanza richieste prima del 14!

Sagittario – In amore le storie che nascono ora sono importanti e lo saranno di più dal mese di marzo. Sul lavoro, cerca di pensare a progetti importanti e di non fare scelte affrettate!

Capricorno – Giornata particolare per l’amore, favoriti gli incontri anche per i single. Sul lavoro, cerca di giocare bene: potresti trionfare!

Acquario – In amore bisogna risolvere delle questioni rimaste in sospeso: il pomeriggio è da trascorrere con il partner. Sul lavoro, entro la primavera verranno mantenute le promesse che ti sono state fatte!

Pesci – In amore la mattinata è sottotono, poi nel pomeriggio si recupera: non strafare con i nati sotto il segno dei Gemelli e del Sagittario. Sul lavoro, ora puoi farti avanti e avanzare una richiesta!

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

