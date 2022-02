Oroscopo di Branko 2 febbraio: mercoledì è il giorno ideale per relax e amore

Ariete – Oggi hai bisogno di nasconderti, di mimetizzarti tra la massa. Ti piace essere autonomo, ma non disprezzi il lavoro di gruppo: ti fa sentire più sicuro!

Toro – Oggi non sei nell’umore giusto per sopportare i tuoi giudizi, ma tu sei forte e riuscirai a rialzarti. Magari, però, meglio se ti fissi dei limiti, dei paletti!

Gemelli – Oggi non è la giornata per mostrare a tutti la tua creatività, le tue potenzialità. Hai tanta personalità, quello sì e ami il lavoro che fai perché riesci a essere te stesso!

Cancro – Oggi stai cercando la persona giusta per confidarti, per raccontare le preoccupazioni che hai. Sei un po’ stanco e frustrato, pare che nessuno ti dia le attenzioni: ma non devi piangerti addosso. Anzi, bisogna reagire!

Leone – Oggi non hai problemi a rallentare un po’ i ritmi perché tutto procede bene. Anzi. Vorresti evitare il lavoro eccessivo e non hai voglia di svolgere più cose contemporaneamente!

Vergine – Vorresti una vita meno difficile, ma i tuoi desideri rendono tutto più caotico. Riesci a esprimere bene quello che provi, ma forse oggi potresti incappare in qualche fraintendimento!

Bilancia – Oggi hai voglia di fare, di creare, di trasformare tutto in una giornata speciale. Forse, però, il tuo capo ti darà un incarico o forse dovrai dedicarti a qualcosa di meno importante. E non riuscirai ad essere davvero libero!

Scorpione – Bene, l’intuito non ti manca e stai trovando la giusta soluzione ai tuoi problemi. Meglio, no?

Sagittario – Oggi sei carismatico, risoluto, ma cerca di prenderti del tempo per capire cosa è davvero importante nella tua vita. Non essere duro nei tuoi confronti, ma neanche nei riguardi di chi ti sta attorno!

Capricorno – Forse pensi di navigare in acque sconosciute, ma in realtà tutto ti è molto familiare. Occhio, qualche progetto potrebbe essere vano: ma non ti preoccupare, qualcosa si può anche rimandare!

Acquario – Oggi sei attento, in grado di captare i segnali. Non riesci a capire perché sei così di buon umore, ma va bene. Anzi, è una bella notizia: cerca di aspettare però se sei in attesa di qualcosa di speciale!

Pesci – Oggi sei nella realtà, hai i piedi per terra e da parte tua qualcuno si aspetta un cambiamento. Cerca di approfittarne, di dare il massimo perché sei in ottima forma!

