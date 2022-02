Oroscopo di Barbanera 1 febbraio: oggi sarà un martedì pieno di sorprese

Ariete (21/3 – 20/4) – I sestili della Luna e del Sole vi assicurano un martedì sprint: pieno di appuntamenti, incontri e occasioni vincenti. Problemi confidati agli amici.

Toro (21/4 – 20/5) – Le discussioni familiari vertono sulle vostre scelte professionali, ma se siete convinti di ciò che state facendo, non vi resta che tenere duro.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna Nuova inaugura il mese all’insegna dell’idealismo. Opinioni e concetti stimolanti circolano intorno a voi. Voglia di autonomia.

Cancro (22/6 – 22/7) – Una situazione lavorativa potrebbe sbloccarsi inaspettatamente o trovare soluzioni tali da agevolare la soddisfazione delle vostre nuove esigenze.

Leone (23/7 – 23/8) – Se i vostri programmi vi sfumano di sotto il naso, non è per difetto di serietà da parte vostra, ma per circostanze al di là del vostro controllo.

Vergine (24/8 – 22/9) – E se febbraio portasse un nuovo amore? Potete facilitare il compito a Cupido, eliminando ogni resistenza al cambiamento. Urano vi agevola.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Per risolvere una faccenda delicata, puntate sul ragionamento. La mente lucida e sottile odierna vi aiuta a cogliere aspetti nuovi del problema.

Scorpione (23/10 – 22/11) – L’istinto alla ribellione oggi può giocarvi un brutto scherzo, creando tensioni con amici, partner e familiari per questioni di poco conto.

Sagittario (23/11 – 21/12) – La Luna si fa portavoce di belle notizie, inviti, scambi con persone con le quali condividete gli stessi valori di base, gli stessi ideali.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Febbraio apre il sipario, e le novità sono da prima pagina. Siete sereni, carichi, ottimisti. Il saldo economico migliora, la forza vi sostiene.

Acquario (21/1 – 19/2) – La Luna dà inizio alle danze del mese. Organizzate il carnet in modo da evitare i balli acrobatici, meglio puntare su un intramontabile giro di valzer.

Pesci (20/2 – 20/3) – Su molti piani iniziate febbraio ben equipaggiati, in grado di formulare i vostri piani e gli interventi e di prendere decisioni equilibrate.

