“ore-di-panico”:-dopo-la-grande-paura,-per-giulia-stabile-arriva-la-notizia-da-non-credere-[foto]

Uscita da Amici20 come concorrente della squadra di ballo di Veronica Peparini, nonché vincitrice di quell’anno, oggi Giulia Stabile lavora come professionista nella scuola di Amici di Maria de Filippi. All’interno di quel programma ha anche conosciuto l’amore, Sangiovanni, il concorrente di canto della squadra di Rudy Zerbi.

Oggi il suo compagno di vita si trova a Sanremo per prendere parte alla gara di canto più attesa di tutte: il Festival. Sangiovanni, però, prima le ha fatto prendere un brutto spavento e poi, invece, le ha dedicato una sorpresa inaspettata.

Giulia Stabile è sempre con lui

La ballerina di Amici21 sta affrontando nuove sfide nel suo lavoro. L’esperienza come professionista all’interno della scuola, infatti, le sta dando sempre più conoscenze e competenze. La sua relazione con Sangiovanni procede a gonfie vele, nonostante le difficoltà legate al lavoro di lui che lo porta spesso a essere lontano da Roma.

Oggi Sangiovanni si trova a Sanremo per affrontare il suo primo Festival della Canzone Italiana. Dopo il secondo posto ad Amici, infatti, per il cantante si sono aperte tantissime strade e la via del successo si è spalancata davanti a lui. Un imprevisto, però, stava per rovinare la sua partecipazione a Sanremo. Nei giorni scorsi, infatti, un tampone rapido fatto da Sangiovanni era risultato positivo. Momenti di panico per Giulia Stabile, che avrebbe dovuto rinunciare a vedere il suo fidanzato sul palco dell’Ariston.

Brutta esperienza per Sangiovanni. Nei giorni scorsi si è sottoposto a un tampone rapido che ha fornito esito positivo. Per il cantante e il suo staff ore di panico e preoccupazione: il molecolare è risultato negativo #Sanremo2022 https://t.co/OmWYoplhPV — Walter Yang (@WalterSylarYang) February 1, 2022

Nei giorni successivi, però, il tampone molecolare è invece risultato negativo e ha liberato il cantante dall’ombra dell’isolamento e della rinuncia al palco. Sangiovanni, quindi, si è presentato con tutti gli altri cantanti in conferenza stampa. Sul green carpet di Sanremo, Sangiovanni si è presentato con un dettaglio dedicato alla fidanzata Giulia Stabile:

#Sanremo2022 #sangiovanni ieri durante il green carpet ha indossato una collana con il nome “Giulia” ❤️😍❤️ un gesto che non é passato inosservato ai fan della coppia 😍#amemici20 #giuliastabile pic.twitter.com/nYK6BreQsm — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) February 1, 2022

Un omaggio sicuramente molto apprezzato dalla ballerina, che in qualche modo salirà con il fidanzato sul palco dell’Ariston in questa sua prima grande esperienza a Sanremo.

