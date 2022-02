Martina Martone: Sono volubile e sentimentale

Per farti conoscere meglio dai tuoi fan ci racconti in breve alcune tue tappe importanti della tua carriera?

Ciao, sono Martina ho 24 anni e da 5 faccio la modella . Le mie tappe più importanti sono state le pubblicazioni che ho avuto su diversi magazines come gq italia, playboy , posh magazine e anche la soddisfazione di aver potuto lavorare con alcuni brand in particolare nell’ambito delle calzature.

Hai il desiderio di una carriera nel mondo dello spettacolo? Se sì, cosa nello specifico?

Si mi piacerebbe provare a studiare recitazione e di conseguenza prendere parte a qualche film ma per ora non ho ancora avuto modo di approfondire questa strada

Puoi anticiparci qualcosa sui tuoi prossimi progetti lavorativi?

Nei prossimi mesi sarò spesso in viaggio sia in Italia che all’estero per prendere parte a vari workshop di fotografia.

C’è un personaggio dello spettacolo con cui vorresti lavorare?

Si mi piacerebbe lavorare con registi come Gabriele Muccino e Sergio Castellitto, adoro i loro film sempre profondi e pieni di spunti di riflessione

Quando conta per te la bellezza?

La bellezza sicuramente è importante per un lavoro come il mio ma non è tutto, infatti per me è sempre stato più importante dimostrare le mie capacità senza necessariamente puntare solo sull’aspetto fisico.

Se ti dovessi rivolgere a tutti i tuoi fan cosa ti sentiresti di dire? Non mi reputo un personaggio pubblico ma sui social sono seguita da persone che apprezzano i miei lavori e sicuramente fa piacere avere dei riscontri positivi ,quindi gli direi di continuare a seguirmi che a breve usciranno nuovi lavori

C’è una foto di te a cui sei particolarmente legata, e perché?

Si ,in assoluto dei ritratti emozionali fatti in un momento in cui ero particolarmente fragile

C’è un forte senso di autocritica per arrivare ad avere un fisico a questi livelli? Si ma non in maniera eccessiva, faccio attività fisica e cerco di mangiare sano ma non sono ossessionata dal peso, cerco di condurre uno stile di vita sano ed equilibrato evitando diete o digiuni estremi che sono assolutamente sbagliati.

9. Per le donne che vorrebbero intraprendere questa strada cosa consigli? Consiglio di farsi consigliare da persone del settore e di fare molta selezione su con chi lavorare, soprattutto perché non è tutto oro quello che luccica.

10. Cose cambiato negli ultimi cinque anni nella tua vita? Le mie priorità sicuramente, il fatto di essere più determinata e sicura di me e poi il mio lavoro ha assorbito tanto tempo e quindi ho dovuto fare scelte non sempre facili.

Un regalo che ti piacerebbe ricevere in questo momento? Un viaggio in un posto caldo

Che cos’é il successo? Per me il successo è stare bene con se stessi riuscendo ad essere economicamente indipendenti facendo ciò che ci rende felici

Ultima domanda il senso della vita?

Trovare la felicità nelle piccole cose e godersi ogni singolo momento: la vita è una sola