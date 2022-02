Addio al telecronista dello sbarco sulla Luna. Un anno fa la International Astronomical Union assegnò il suo nome al pianetino 110702 in orbita tra Marte e Giove. Il battibecco con Ruggero Orlando la notte del 20-21 luglio 1969: avevano ragione entrambi, ma uno diede la notizia in lieve anticipo, l’altro in lieve ritardo