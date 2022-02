“fanno-finta-di-non-conoscersi”:-farsa-inaccettabile-al-gf-vip,-sbugiardati-dalle-foto

Nuovo teatrino in vista per due concorrenti del GF Vip: la new entry e l’influencer condividono un passato in comune, gli scatti non mentono.

Con l’ingresso dei nuovi concorrenti nella casa del GF Vip nuovi altarini vengono a galla. In particolare è Antonio Medugno a destare particolari curiosità e perplessità. Il Tik-Toker napoletano 23enne nella ultime ore sta facendo notevolmente parlare di sé, a causa di un’episodio ritenuto molto controverso dal pubblico.

Medugno, divenuto famoso nella giungla dei social, annovera quasi 3 milioni di follower grazie ai suoi video su Tik-Tok, e vanta una carriera da modello per brand prestigiosi come Moschino e Richmond. La sua entrata in scena ha creato diversi rumors, riguardanti una precedente relazione con Jessica Selassiè, ma le voci sono ancora in attesa di conferme o smentite. E’ un’altra nota influencer in gara a condividere momenti del passato con lui: si tratta di Soleil Sorge, da mesi prezzemolina in tutte le dinamiche del GF Vip.

Soleil, Antonio Medugno e le foto assieme: cosa nascondono i due concorrenti del GF Vip?

Sin dall’ingresso di Antonio Medugno al GF Vip, Soleil ha dissimulato nei suoi confronti un certo distacco: i due hanno inoltre dichiarato di non essersi mai visti prima. Alcune foto, però, smentiscono le loro parole: secondo “Very Inutil People”, la realtà è ben diversa. I due sono stati ritratti assieme in diverse circostanze, e risultano condividere anche alcune amicizie. Ecco quanto riportato da “Very Inutil People” nelle sue storie Instagram: “Antonio Medugno e Soleil si sono conosciuti nel dicembre 2019 al compleanno di Iconize. Fino a prima del GF mi risulta che fossero in buoni rapporti. Ora fanno finta di non conoscersi, anzi sembra che Medugno sia entrato col piede di guerra e non è da escludere che potrebbe ritirare fuori il surgelato gate contro di lei.”.

Vengono pubblicate anche altre foto del compleanno di Iconize datate 29 dicembre del 2019, in cui si vedono chiaramente Soleil Sorge e Antonio Medugno al “Row Club” di Napoli. I due gieffini non sembrano raccontarla giusta: per quale motivo tengono segreta la loro precedente conoscenza? Iconize è il trait d’union tra i due vipponi, ed è stato mentore di Antonio per quanto riguarda l’attività lavorativa suo social. Soleil infatti l’ha citato in una battuta rivolta ad Antonio, rilevando la somiglianza tra i due: frecciatina o strategia di gioco? Un utente non ha dubbi: “Very Inutil People lancia una bomba: a quanto pare Soleil e Antonio si conoscono ma fanno finta di non conoscersi, e pare che quest’ultimo fosse “amico” di Iconize. Riporto esattamente le sue stories con prove. Insomma, tutti mentono. Il più pulito ha la rogna!“. Ecco il tweet con le foto incriminate:

Ops…https://t.co/KLHAiVOlqe lancia un💣💥, a quanto pare Soleil e Antonio si conoscono ma fanno finta di non conoscersi, e pare che quest’ultimo fosse “amico” di Iconize. Riporto esattamente le sue stories con prove. Insomma, tutti mentono. Il più pulito ha la rogna! #gfvip pic.twitter.com/CMqqQubBws — LaPettegola (@LaPettegolah) January 31, 2022

Seguiremo per fornirvi ulteriori aggiornamenti in merito.

