“falsa-anche-in-questo-momento”:-gf-vip-nel-panico,-annuncio-che-fa-tremare-gli-autori

Un concorrente inaspettato ha preso una decisione sconvolgente dopo l’ultima puntata: sostituzione in vista al GF VIP?

La puntata del 31 gennaio del GF VIP ha riservato al il pubblico la madre di tutti i colpi di scena: Delia Duran si è rivelata essere la preferita del pubblico, contro ogni previsione. La modella venezuelana è reduce da un televoto che vedeva coinvolta anche la rivale Soleil e lo storico Giucas Casella. Il responso è perciò molto indicativo, tenendo conto che sia l’influencer che il prestigiatore sono figure molto amate nel reality.

Per Delia, allontanatasi definitivamente dal marito Alex Belli, si preannuncia la possibilità di una grande rivalsa: dopo mesi di sofferenza e recriminazioni, il pubblico le ha regalato un momento di pura gioia. Nonostante l’iniziale esultanza, la modella ha però avuto un crollo dopo il termine della puntata, come confidato all’amica Manila, ed è sul punto di prendere una decisione sconvolgente. Ecco le sue parole.

“Voglio andare via”: Delia è davvero intenzionata a concludere il suo percorso al GF VIP?

Nonostante il giudizio del pubblico sia insindacabile, molti Vip in casa hanno considerato riprovevole che la new entry Delia abbia facile accesso alla finale a loro discapito. La modella ha riflettuto molto e, in un momento di intimità, ha confidato i suoi pensieri a Manila. “Voglio andare via da qui, perché la mia vita è fuori. Io volevo capire soltanto alcune cose… queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso che devo amarmi, ed essere più forte: ci sono riuscita, il mio compito era questo.”, ha rivelato Delia. Aggiungendo poi: “Voglio andarmene a testa alta e lasciare a voi la finale. Voi siete qua dentro da 4 mesi, e meritate più di me la finalissima.”.

Ha infine espresso la volontà di voler vedere trionfare l’amica Manila: “Devo andare, amore. Io voglio che sia tu, o Davide, il finalista. Ringrazio tutti di cuore, per me è stata un’emozione fortissima. Spero di aver lanciato tanti messaggi, come chi ama lo stesso genere… chi capisce di essere attratta da una donna com’è successo a me.“. L’ex Miss Italia ha cercato di farla ravvedere, facendola riflettere sull’importanza della clamorosa vittoria al televoto contro Soleil. Ecco una clip del confronto:

Delia vuole andarsene e siccome c’è il televoto in corso vuole cedere “il suo punto a Manila 🥺#GFVIP pic.twitter.com/DaUhKjfPfk — nicky (@azzurropuffo) February 1, 2022

Se parte del pubblico si è comprensibilmente allarmata, altri utenti invece continuano a sostenere che Delia stia assecondando l’ennesimo atto del teatrino organizzato con l’aiuto del marito Alex Belli: “Delia falsa anche in questo momento. Voglio proprio vedere se ha le palle di uscire lunedì, visto che lo sta dicendo da un’ora in lacrime. Finta vittima… ma vaff…”.

Delia falsa anche in questo momento.

Voglio proprio vedere se ha le palle di uscire lunedì, visto che lo sta dicendo da un’ora in lacrime.

Finta vittima… ma vaff…#gfvip #teamsoleil #TeamBaru https://t.co/UoaEzIeEHu — Emendo♀️🍭🔮 (@funny_dreamer16) February 1, 2022

Seguiremo con attenzione le mosse di Delia in previsione del prossimo, clamoroso, prime time.

